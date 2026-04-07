50歳の“サバサバ女”にスカッ！離婚、介護、孤独…“人生の後半戦”を楽しく生きる最強マインド＜漫画＞
2021年、ネット上の広告に突如現れ、大きな話題をさらった漫画『ワタシってサバサバしてるから』（以下『ワタサバ』／DPNブックス）。特に主人公である網浜奈美の強烈な言動とルックスは強い印象を残し、一躍“時の人”となった。
当時は出版社やアパレル企業で働いていた網浜さんだが、現在は高校教師や政界進出、保険業界など舞台を変えて“網浜節”を炸裂させながら活躍中だ。
さらに網浜さんの小学生時代を描く漫画『ワタシってサバサバしてるから〜最強ちび浜伝説〜』や母親を主人公とした『ママってサバサバしてるから』（ともに小学館）も展開。
また、2025年10月にはなんと自衛隊とのコラボレーションも実現し大きな話題となった。出版社やジャンルを超えて展開する網浜奈美の魅力を原作者・とらふぐ氏に聞いた。
併せて女性セブンで連載中の『ママってサバサバしてるから』1話目の中編をお届けします。
※本記事は全3回のうちの2本目です
◆“ちび浜”を通して小学生たちに伝えたい
――ちゃおプラスで配信されている『ワタシってサバサバしてるから〜最強ちび浜伝説〜』についてお聞かせください。小学生向けの媒体で連載を決めた経緯は？
とらふぐさん（以下、とらふぐ）：『〜最強ちび浜伝説〜』では、私が子供の頃に言って欲しかった言葉を網浜さんに言ってもらってます。子ども時代に誰に会うかで考え方や価値観がガラッと変わるんですよね。作中にありますが、大人にも「使える大人と使えない大人」がいて、使える大人はとことん頼って欲しいと思っています。
――小学生の網浜さん（以下、ちび浜）もそう友達に言っていますね。他人のルールでしか動けない大人がいると。
とらふぐ：それから、ちび浜は誰ともつるまないんですよ。「嫌いな人と無理して仲良くするのは無理」「それなら付き合わない方がいい」と言っていますし、「スクールカーストも気にしない」と。そんな網浜さんの考え方に希望を持ってもらいたいですし、ちび浜を通すことで説教臭くならず、上手く伝えられたらいいなと。
◆大人よりベビーな側面もある子どもの世界
とらふぐ：子ども時代に辛いことがあっても、その先に楽しいことやいろんなことがあるから、嫌なことがあっても諦めないでほしいし、頑張ってほしい。
子どもは大人のように自由に動けないし、決められた中でしか生きることができないので、大人よりヘビーな面もあるんですよね。でも、ちび浜さんを見ることで、“こんな感じでもいいんだ”と思ってもらえたら嬉しいですね。子ども時代に辛いことがあっても、その先には楽しいことがありますから。
◆網浜さんの母が主役！50歳からでも楽しいと伝えたい
――そして女性セブンで連載されている『ママってサバサバしてるから』（以下、ママサバ）は網浜さんの母である網浜多江が主人公に。
とらふぐ：網浜さんのお母さんというとあけっぴろげな“ザ・おばちゃん”のような人を想像する方が多いようなんですが、美人で頭のいい、天然な人なんです。多江さんは、娘のことが大好きなゆえ過干渉気味だし、間違ったことには正論を言ってくるので、網浜さんは大嫌いなんですよ（笑）。
そして実は網浜さんのライバルである、本田麻衣にそっくり。本田麻衣のことを嫌っているのは無意識下でその影響もあるんです。
――なるほど！そんな多江さんは50歳という設定。多江さんを通して描きたい点は？
とらふぐ：50代以降というのは、子育ても終わりつつあって、これからどうするかと考える年齢だと思うんです。熟年離婚、介護問題、経済的な不安……老後に向かって歩いていくことを意識し始める時で、なんとなく閉塞感があるように感じる。夫やママ友のコミュニティで「自分には何もない」と縛られている人もいるかもしれません。でもそうじゃなくて、女性は50歳からでも楽しめるということを浸透させたいんです。
当時は出版社やアパレル企業で働いていた網浜さんだが、現在は高校教師や政界進出、保険業界など舞台を変えて“網浜節”を炸裂させながら活躍中だ。
さらに網浜さんの小学生時代を描く漫画『ワタシってサバサバしてるから〜最強ちび浜伝説〜』や母親を主人公とした『ママってサバサバしてるから』（ともに小学館）も展開。
併せて女性セブンで連載中の『ママってサバサバしてるから』1話目の中編をお届けします。
※本記事は全3回のうちの2本目です
◆“ちび浜”を通して小学生たちに伝えたい
――ちゃおプラスで配信されている『ワタシってサバサバしてるから〜最強ちび浜伝説〜』についてお聞かせください。小学生向けの媒体で連載を決めた経緯は？
とらふぐさん（以下、とらふぐ）：『〜最強ちび浜伝説〜』では、私が子供の頃に言って欲しかった言葉を網浜さんに言ってもらってます。子ども時代に誰に会うかで考え方や価値観がガラッと変わるんですよね。作中にありますが、大人にも「使える大人と使えない大人」がいて、使える大人はとことん頼って欲しいと思っています。
――小学生の網浜さん（以下、ちび浜）もそう友達に言っていますね。他人のルールでしか動けない大人がいると。
とらふぐ：それから、ちび浜は誰ともつるまないんですよ。「嫌いな人と無理して仲良くするのは無理」「それなら付き合わない方がいい」と言っていますし、「スクールカーストも気にしない」と。そんな網浜さんの考え方に希望を持ってもらいたいですし、ちび浜を通すことで説教臭くならず、上手く伝えられたらいいなと。
◆大人よりベビーな側面もある子どもの世界
とらふぐ：子ども時代に辛いことがあっても、その先に楽しいことやいろんなことがあるから、嫌なことがあっても諦めないでほしいし、頑張ってほしい。
子どもは大人のように自由に動けないし、決められた中でしか生きることができないので、大人よりヘビーな面もあるんですよね。でも、ちび浜さんを見ることで、“こんな感じでもいいんだ”と思ってもらえたら嬉しいですね。子ども時代に辛いことがあっても、その先には楽しいことがありますから。
◆網浜さんの母が主役！50歳からでも楽しいと伝えたい
――そして女性セブンで連載されている『ママってサバサバしてるから』（以下、ママサバ）は網浜さんの母である網浜多江が主人公に。
とらふぐ：網浜さんのお母さんというとあけっぴろげな“ザ・おばちゃん”のような人を想像する方が多いようなんですが、美人で頭のいい、天然な人なんです。多江さんは、娘のことが大好きなゆえ過干渉気味だし、間違ったことには正論を言ってくるので、網浜さんは大嫌いなんですよ（笑）。
そして実は網浜さんのライバルである、本田麻衣にそっくり。本田麻衣のことを嫌っているのは無意識下でその影響もあるんです。
――なるほど！そんな多江さんは50歳という設定。多江さんを通して描きたい点は？
とらふぐ：50代以降というのは、子育ても終わりつつあって、これからどうするかと考える年齢だと思うんです。熟年離婚、介護問題、経済的な不安……老後に向かって歩いていくことを意識し始める時で、なんとなく閉塞感があるように感じる。夫やママ友のコミュニティで「自分には何もない」と縛られている人もいるかもしれません。でもそうじゃなくて、女性は50歳からでも楽しめるということを浸透させたいんです。