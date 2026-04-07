「pull strings」の意味は？直訳したらわかるかも...！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「裏で手を回す」でした！

「pull strings」は「裏で糸を引く、裏で手を回す」という意味のフレーズ。

紐に繋がった操り人形みたいなものを想像すると、イメージ的にわかりやすいですね。

文脈によっては、「コネを使う」というニュアンスで使われることもありますよ。

「Mr. Hernandez pulled some strings and got us an extension!」

（ヘルナンデスさんが裏で口利きしてくれて期限の延長をゲットしてくれたんだよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。