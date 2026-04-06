ただのまとめ髪 → お出かけ仕様に！！【3COINSのヘアクリップ】で「最旬こなれヘア」叶う♡

お花見にGWの旅行にと、アクティブなお出かけが増える春。バタつく身支度を助けてくれるのは【3COINS（スリーコインズ）】のヘアクリップかもしれません。なんといっても、330円からの低価格で今っぽいデザインを楽しめるのが魅力。出先で髪をサッとまとめたいときに備えて、バッグに準備するのも忘れずに。

爽やかなトレンド柄

【3COINS】「ストライプバンス」\330（税込）

一気に旬モードへアップデートできる、2026春夏コレクションのランウェイでも目立ったストライプ柄。清涼感を誘うブルー × ホワイトの配色は、手持ちのアイテムで組んだコーデにも新鮮さを与えてくれそう。髪型が決まらない日は、はじめからキャップと組み合わせてスポーティに振るのもひとつの方法です。

気楽でリッチなメタルカラー

【3COINS】「デザインメタルバンス」\330（税込）

ラフなまとめ髪に高級感をプラスするなら、ゴールドをはじめとするメタリックカラー3色展開のバンスクリップを選んでみて。ゆったりエフォートレスなフォルムのおかげで、あくまで決めすぎた印象になることなく、サラッと品格アップを目指せそう。ねじったり後れ毛を作ったりすると、一段とこなれた雰囲気に。

余裕を醸すニュアンス模様

【3COINS】「レイヤードループバンス」\550（税込）

バンスクリップが流行しはじめて、すっかりお馴染みとなったループ型は、接地面が広く長い髪を固定しやすい形状です。天然石を連想させるニュアンスマーブル模様に無造作なおだんごを合わせれば、春の心地よいムードや大人の余裕を感じられそうです。

特別な日のたっぷりフリル

【3COINS】「パール付フリルバンス」\550（税込）

かしこまったシーンが増えるこの時期、いつもより華やかな席で重宝するのが、パール調パーツの上品さが光るデザインです。そのままだと無難なハーフアップに重ねれば、ボリューミーなフリルが味方してドラマチックに映りそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S