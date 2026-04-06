ただのまとめ髪 → お出かけ仕様に！！【3COINSのヘアクリップ】で「最旬こなれヘア」叶う♡
お花見にGWの旅行にと、アクティブなお出かけが増える春。バタつく身支度を助けてくれるのは【3COINS（スリーコインズ）】のヘアクリップかもしれません。なんといっても、330円からの低価格で今っぽいデザインを楽しめるのが魅力。出先で髪をサッとまとめたいときに備えて、バッグに準備するのも忘れずに。
爽やかなトレンド柄
【3COINS】「ストライプバンス」\330（税込）
一気に旬モードへアップデートできる、2026春夏コレクションのランウェイでも目立ったストライプ柄。清涼感を誘うブルー × ホワイトの配色は、手持ちのアイテムで組んだコーデにも新鮮さを与えてくれそう。髪型が決まらない日は、はじめからキャップと組み合わせてスポーティに振るのもひとつの方法です。
気楽でリッチなメタルカラー
【3COINS】「デザインメタルバンス」\330（税込）
ラフなまとめ髪に高級感をプラスするなら、ゴールドをはじめとするメタリックカラー3色展開のバンスクリップを選んでみて。ゆったりエフォートレスなフォルムのおかげで、あくまで決めすぎた印象になることなく、サラッと品格アップを目指せそう。ねじったり後れ毛を作ったりすると、一段とこなれた雰囲気に。
余裕を醸すニュアンス模様
【3COINS】「レイヤードループバンス」\550（税込）
バンスクリップが流行しはじめて、すっかりお馴染みとなったループ型は、接地面が広く長い髪を固定しやすい形状です。天然石を連想させるニュアンスマーブル模様に無造作なおだんごを合わせれば、春の心地よいムードや大人の余裕を感じられそうです。
特別な日のたっぷりフリル
【3COINS】「パール付フリルバンス」\550（税込）
かしこまったシーンが増えるこの時期、いつもより華やかな席で重宝するのが、パール調パーツの上品さが光るデザインです。そのままだと無難なハーフアップに重ねれば、ボリューミーなフリルが味方してドラマチックに映りそう。
※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Nae.S