元教師が伝授！新クラスで「相手から話しかけてきてくれる」鉄板の自己紹介術
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YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が「新年度の自己紹介はコレで完璧👌 #元教師 #先生 #クラス替え #新クラス #自己紹介」を公開した。動画では、新クラスの自己紹介に苦手意識を持つ人に向けて、会話のきっかけを作り、クラスメイトと打ち解けやすくなるための具体的な5つのステップを解説している。
すぎやま氏は、自己紹介で「滑り散らかして新クラスで浮いたらどうしよう」と悩む人に対し、「絶対成功する」という鉄板の構成を伝授した。最初のステップは「所属・居住」を伝えること。「〇〇小学校から来ました」や「静岡駅前のイオンの隣に住んでます」など、自身の基本情報を端的に述べる。続く2つ目のステップでは、「最近はRobloxにハマってます」「韓国語の勉強をしてます」といった「好きなこと」や「興味あること」を提示する。これらの話題を提供することで、クラスメイトとの間に共通点が見つかり、「会話のキッカケ」になるという。
さらに3つ目のステップとして、「欠点をあえて見せる」という意外なポイントを挙げた。「運動がすごく苦手なので、体育祭で足を引っ張ったらすいません」のように、「ちょっとした弱み」をさらけ出すことで、「逆に親近感を持ってもらいやすくなる」と強調している。4つ目には、「韓国語に興味ある人、一緒に勉強しましょう」など、「どんな人と仲良くなりたいか」を明確に伝えることを推奨した。これにより、周囲に「友達募集してるんだな」と思ってもらえ、「相手から話しかけてきてくれる」状況を作り出せるという。最後に5つ目として、好きなYouTuberの名前を挙げて笑いを誘うユーモアも提案しつつ、教室が静まり返って滑った場合は「完全自己責任」だと締めくくった。
新年度の始まりにおいて、自己紹介はクラスの人間関係を築く重要な第一歩となる。今回紹介された、あえて弱みを見せたり、具体的な趣味や希望を共有したりする手法を取り入れることで、周囲からの親近感が高まり、よりスムーズに新しい環境に馴染めるようになるだろう。
すぎやま氏は、自己紹介で「滑り散らかして新クラスで浮いたらどうしよう」と悩む人に対し、「絶対成功する」という鉄板の構成を伝授した。最初のステップは「所属・居住」を伝えること。「〇〇小学校から来ました」や「静岡駅前のイオンの隣に住んでます」など、自身の基本情報を端的に述べる。続く2つ目のステップでは、「最近はRobloxにハマってます」「韓国語の勉強をしてます」といった「好きなこと」や「興味あること」を提示する。これらの話題を提供することで、クラスメイトとの間に共通点が見つかり、「会話のキッカケ」になるという。
さらに3つ目のステップとして、「欠点をあえて見せる」という意外なポイントを挙げた。「運動がすごく苦手なので、体育祭で足を引っ張ったらすいません」のように、「ちょっとした弱み」をさらけ出すことで、「逆に親近感を持ってもらいやすくなる」と強調している。4つ目には、「韓国語に興味ある人、一緒に勉強しましょう」など、「どんな人と仲良くなりたいか」を明確に伝えることを推奨した。これにより、周囲に「友達募集してるんだな」と思ってもらえ、「相手から話しかけてきてくれる」状況を作り出せるという。最後に5つ目として、好きなYouTuberの名前を挙げて笑いを誘うユーモアも提案しつつ、教室が静まり返って滑った場合は「完全自己責任」だと締めくくった。
新年度の始まりにおいて、自己紹介はクラスの人間関係を築く重要な第一歩となる。今回紹介された、あえて弱みを見せたり、具体的な趣味や希望を共有したりする手法を取り入れることで、周囲からの親近感が高まり、よりスムーズに新しい環境に馴染めるようになるだろう。
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教育系YouTuber ｜ 教育評論家（松竹芸能 所属） ｜ LGBT ゲイ 新刊 弱いままのキミでバズる ベストセラー1位） 日本一バズってる元教師（2023年TTCA教育部門1位） TikTok41万/YouTube23万 公立中学校教員として10年以上勤務したのちに独立。 コロナで自己破産寸前のドン底におちいるがそこからバズって起死回生。 現在は教育系インフルエンサー、SNSコンサルタント、教育評論家として活動している。 応援メッセージ、ご質問 仕事のご連絡はsinnsyakai@gmail.comからどうぞ。
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