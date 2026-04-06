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YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が「新年度の自己紹介はコレで完璧👌 #元教師 #先生 #クラス替え #新クラス #自己紹介」を公開した。動画では、新クラスの自己紹介に苦手意識を持つ人に向けて、会話のきっかけを作り、クラスメイトと打ち解けやすくなるための具体的な5つのステップを解説している。



すぎやま氏は、自己紹介で「滑り散らかして新クラスで浮いたらどうしよう」と悩む人に対し、「絶対成功する」という鉄板の構成を伝授した。最初のステップは「所属・居住」を伝えること。「〇〇小学校から来ました」や「静岡駅前のイオンの隣に住んでます」など、自身の基本情報を端的に述べる。続く2つ目のステップでは、「最近はRobloxにハマってます」「韓国語の勉強をしてます」といった「好きなこと」や「興味あること」を提示する。これらの話題を提供することで、クラスメイトとの間に共通点が見つかり、「会話のキッカケ」になるという。



さらに3つ目のステップとして、「欠点をあえて見せる」という意外なポイントを挙げた。「運動がすごく苦手なので、体育祭で足を引っ張ったらすいません」のように、「ちょっとした弱み」をさらけ出すことで、「逆に親近感を持ってもらいやすくなる」と強調している。4つ目には、「韓国語に興味ある人、一緒に勉強しましょう」など、「どんな人と仲良くなりたいか」を明確に伝えることを推奨した。これにより、周囲に「友達募集してるんだな」と思ってもらえ、「相手から話しかけてきてくれる」状況を作り出せるという。最後に5つ目として、好きなYouTuberの名前を挙げて笑いを誘うユーモアも提案しつつ、教室が静まり返って滑った場合は「完全自己責任」だと締めくくった。



新年度の始まりにおいて、自己紹介はクラスの人間関係を築く重要な第一歩となる。今回紹介された、あえて弱みを見せたり、具体的な趣味や希望を共有したりする手法を取り入れることで、周囲からの親近感が高まり、よりスムーズに新しい環境に馴染めるようになるだろう。