※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。



●特集１

祝・画業40年！ 踏み入れたら、もう逃れられない

伊藤潤二、恐怖と品格

◎［ブックガイド］奇々怪々な物語の世界へ 伊藤潤二作品への誘い　選・文：南 信長

◎怖がりと面白がり

［対談］伊藤潤二×ヒグチユウコ

◎伊藤潤二ロングインタビュー

◎伊藤潤二に魅入られて ［寄稿］芥見下々／西村ツチカ／藤本タツキ

●特集２

“楽しいから始まる学び”で世界を変える

QuizKnock10年の歩み

◎メンバーが語るこれまでとこれから

◎［座談会］伊沢拓司、ふくらＰ、河村拓哉、須貝駿貴、鶴崎修功、山本祥彰、東 問、東 言

◎QuizKnockを知るための特別対談

小川 哲×伊沢拓司／道尾秀介×山本祥彰

◎QuizKnockへの愛を叫ぶ！

［寄稿］ニシダ（ラランド）／結城真一郎 ［インタビュー］南沢奈央

●インタビュー＆対談

江國香織、大槻ケンヂ、荻原 浩、柚月裕子、寺地はるな、小原 晩、諸星大二郎、益田ミリ、五十嵐 大、畑 芽育、土屋太鳳、細田佳央太、あの、原因は自分にある。、藤元明緒、檜原洋平（ママタルト）、リアルピース、穂村 弘×鈴木晴香

●コミック ダ・ヴィンチ

TVアニメ4月9日放送スタート！

『淡島百景』

［インタビュー］浅香守生（監督）／志村貴子（原作者）

●ノべル ダ・ヴィンチ

気鋭の時代小説作家が描く次なる主人公は、“全盲の天才学者”

蝉谷めぐ実『見えるか保己一』

●好評連載中

◎荒木経惟「男 -アラーキーの裸ノ顔-」コロッケ

◎三浦しをん「流れ星はいつもふいうち」

◎北尾トロ「叶えよう！はっちゃき本気組」

◎穂村弘「短歌ください」

◎尾崎世界観「尾崎世界観の書かなかったこと日記」

◎松下洸平「スフマート」

◎加藤俊甫「煙の中に在る話」

◎メグ・シェリー「メグさんの読書占い」

◎中野京子「怖い絵」

◎石田夏穂「9・5時間、戦えますか？」

◎お化け友の会通信 from 怪と幽　『おしら鬼秘譚』黒木あるじ

◎佐渡島庸平「編集者の顔が見てみたい!!」

◎鈴木涼美「めめSHEやつら」