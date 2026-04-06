伊藤潤二描き下ろし「富江と猫」が表紙の『ダ・ヴィンチ』2026年5月号【目次】
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。
●特集１
祝・画業40年！ 踏み入れたら、もう逃れられない
伊藤潤二、恐怖と品格
◎［ブックガイド］奇々怪々な物語の世界へ 伊藤潤二作品への誘い 選・文：南 信長
◎怖がりと面白がり
［対談］伊藤潤二×ヒグチユウコ
◎伊藤潤二ロングインタビュー
◎伊藤潤二に魅入られて ［寄稿］芥見下々／西村ツチカ／藤本タツキ
●特集２
“楽しいから始まる学び”で世界を変える
QuizKnock10年の歩み
◎メンバーが語るこれまでとこれから
◎［座談会］伊沢拓司、ふくらＰ、河村拓哉、須貝駿貴、鶴崎修功、山本祥彰、東 問、東 言
◎QuizKnockを知るための特別対談
小川 哲×伊沢拓司／道尾秀介×山本祥彰
◎QuizKnockへの愛を叫ぶ！
［寄稿］ニシダ（ラランド）／結城真一郎 ［インタビュー］南沢奈央
●インタビュー＆対談
江國香織、大槻ケンヂ、荻原 浩、柚月裕子、寺地はるな、小原 晩、諸星大二郎、益田ミリ、五十嵐 大、畑 芽育、土屋太鳳、細田佳央太、あの、原因は自分にある。、藤元明緒、檜原洋平（ママタルト）、リアルピース、穂村 弘×鈴木晴香
●コミック ダ・ヴィンチ
TVアニメ4月9日放送スタート！
『淡島百景』
［インタビュー］浅香守生（監督）／志村貴子（原作者）
●ノべル ダ・ヴィンチ
気鋭の時代小説作家が描く次なる主人公は、“全盲の天才学者”
蝉谷めぐ実『見えるか保己一』
●好評連載中
◎荒木経惟「男 -アラーキーの裸ノ顔-」コロッケ
◎三浦しをん「流れ星はいつもふいうち」
◎北尾トロ「叶えよう！はっちゃき本気組」
◎穂村弘「短歌ください」
◎尾崎世界観「尾崎世界観の書かなかったこと日記」
◎松下洸平「スフマート」
◎加藤俊甫「煙の中に在る話」
◎メグ・シェリー「メグさんの読書占い」
◎中野京子「怖い絵」
◎石田夏穂「9・5時間、戦えますか？」
◎お化け友の会通信 from 怪と幽 『おしら鬼秘譚』黒木あるじ
◎佐渡島庸平「編集者の顔が見てみたい!!」
◎鈴木涼美「めめSHEやつら」
●特集１
祝・画業40年！ 踏み入れたら、もう逃れられない
伊藤潤二、恐怖と品格
◎［ブックガイド］奇々怪々な物語の世界へ 伊藤潤二作品への誘い 選・文：南 信長
◎怖がりと面白がり
［対談］伊藤潤二×ヒグチユウコ
◎伊藤潤二ロングインタビュー
◎伊藤潤二に魅入られて ［寄稿］芥見下々／西村ツチカ／藤本タツキ
●特集２
“楽しいから始まる学び”で世界を変える
◎メンバーが語るこれまでとこれから
◎［座談会］伊沢拓司、ふくらＰ、河村拓哉、須貝駿貴、鶴崎修功、山本祥彰、東 問、東 言
◎QuizKnockを知るための特別対談
小川 哲×伊沢拓司／道尾秀介×山本祥彰
◎QuizKnockへの愛を叫ぶ！
［寄稿］ニシダ（ラランド）／結城真一郎 ［インタビュー］南沢奈央
●インタビュー＆対談
江國香織、大槻ケンヂ、荻原 浩、柚月裕子、寺地はるな、小原 晩、諸星大二郎、益田ミリ、五十嵐 大、畑 芽育、土屋太鳳、細田佳央太、あの、原因は自分にある。、藤元明緒、檜原洋平（ママタルト）、リアルピース、穂村 弘×鈴木晴香
●コミック ダ・ヴィンチ
TVアニメ4月9日放送スタート！
『淡島百景』
［インタビュー］浅香守生（監督）／志村貴子（原作者）
●ノべル ダ・ヴィンチ
気鋭の時代小説作家が描く次なる主人公は、“全盲の天才学者”
蝉谷めぐ実『見えるか保己一』
●好評連載中
◎荒木経惟「男 -アラーキーの裸ノ顔-」コロッケ
◎三浦しをん「流れ星はいつもふいうち」
◎北尾トロ「叶えよう！はっちゃき本気組」
◎穂村弘「短歌ください」
◎尾崎世界観「尾崎世界観の書かなかったこと日記」
◎松下洸平「スフマート」
◎加藤俊甫「煙の中に在る話」
◎メグ・シェリー「メグさんの読書占い」
◎中野京子「怖い絵」
◎石田夏穂「9・5時間、戦えますか？」
◎お化け友の会通信 from 怪と幽 『おしら鬼秘譚』黒木あるじ
◎佐渡島庸平「編集者の顔が見てみたい!!」
◎鈴木涼美「めめSHEやつら」