たべっ子どうぶつ新商品♡夏も春も楽しめる限定おやつ

子どもから大人まで愛され続けるおやつに、新たな楽しみが仲間入り♡たべっ子どうぶつから、季節感と機能性を取り入れた新商品が登場しました。暑い季節に嬉しい塩分補給タイプや、春にぴったりの抹茶フレーバーなど、シーンに合わせて選べるラインナップ。毎日のおやつタイムをもっと楽しくしてくれる注目のシリーズです♪

夏に嬉しい塩ラムネ



「たべっ子どうぶつ塩ラムネ スポーツドリンク味」は、手軽に塩分補給ができる新感覚おやつ。価格は350円／150円／55円（税抜）で、80g大袋（8g×10袋）・38g・15gの3タイプ展開です。

ぶどう糖を89％配合し、クエン酸やカルシウムなども含まれているため、暑い日のリフレッシュにもぴったり。スポーツや外出時のお供としても活躍します。

リンツ スプリングコレクション♡抹茶スイーツで贅沢時間

春限定の抹茶フレーバー



「抹茶のたべっ子どうぶつ」は180円（税抜）。石臼挽き宇治抹茶を使用し、ビスケットにチョコをしみ込ませた“サクじゅわ”食感が特徴です。

ほろ苦さと甘さのバランスが絶妙で、コーヒーやお茶との相性も抜群。ちょっと贅沢なティータイムを楽しみたいときにおすすめです。

手軽に楽しめるミニサイズ



「ミニたべっ子どうぶつバター味」は160円（税抜）。定番のバター味をそのままに、一口サイズで食べやすくなった新商品です。

コンパクトなパッケージで持ち運びしやすく、オフィスや外出先でも手軽に楽しめます。ほどよい甘さと塩味で、つい手が止まらなくなる美味しさです。

シーンに合わせて楽しめるラインナップ



今回の新商品は「健康」「季節」「定番」をテーマに展開。それぞれ異なる魅力があり、気分やシーンに合わせて選べるのがポイントです。

毎日のおやつ時間をもっと楽しく♡



たべっ子どうぶつの新商品は、いつものおやつ時間に新しい楽しさをプラスしてくれるアイテム♡

季節ごとの味わいや機能性を取り入れながら、自分にぴったりの一品を見つけてみてください。日常の中にちょっとしたワクワクを届けてくれるはずです♪