◆米大リーグ ナショナルズ６―８ドジャース（５日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）

ドジャースは５日（日本時間６日）、敵地でナショナルズに最大５点差をつけられながら逆転勝ちし、３連勝で貯金を今季最大の「５」とした。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）の２試合ぶりの本塁打となる２号ソロを放つと、８回には勝ち越しの左犠飛を放った。先発した佐々木朗希投手（２４）は５回９０球を投げたが、日米通じて自己ワーストの６失点だったが、味方打線の逆転劇もあり、負けはつかなかった。

雨のため試合開始が２時間９分遅延。難しいコンコンディションとなったが、先発した朗希は２回まで１安打、１四球で無失点に抑える好発進を切った。すると、１打席目で元巨人の先発左腕・グリフィンに空振り三振を喫していた大谷が、３回１死で先取点となる２号ソロ。２戦ぶりのアーチは中堅に飛距離４３８フィート（約１３４メートル）の特大弾だった。大谷は日本人２位タイとなる４０試合連続出塁もなった。

だが、朗希は直後の３回裏に２死一塁でガルシアに逆転２ランを被弾。４回も２死二塁で打ち取った一塁へのゴロが一塁ベースにあたって適時内野安打となる不運に見舞われると、さらに２死一、二塁からウッドに中堅へ３ランを浴びた。３、４回の２イニングで６失点。６失点は自己ワーストだったが、５回も続投し、５回は２三振を奪うなど３者凡退。５回９０球を投げ、最速は９８・７マイル（約１５８・８キロ）で５安打、３四球、５奪三振、６失点だった。

大谷は５回１死からも右翼線へ二塁打。３試合連続のマルチ安打となった。５点を追う６回にはラッシングが２ランを放って３点差。３点を追う８回にはフリーマン、パヘスの連打などで無死満塁のチャンスを作ると、エスピナルの２点適時打、代打・タッカーの一ゴロで追いつき、大谷の左犠飛で一気に勝ち越して逆転した。

あす６日（同７日）からは、敵地で昨季のワールドシリーズで対戦したブルージェイズとの３連戦。２戦目の７日（同８日）に山本由伸投手（２７）、８日（同９日）の３戦目には大谷が先発予定となっている。