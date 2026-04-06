春に行きたいと思う「秋田県の旅行先」ランキング！ 2位「乳頭温泉郷」を抑えた1位は？【2026年調査】
雪解けとともに山の木々が芽吹き、みずみずしい新緑が大地を覆い始める季節。秘湯を巡る癒やしの旅や、世界遺産に抱かれる爽快なトレッキングなど、秋田の春は心身をリフレッシュさせてくれる魅力に溢れています。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「秋田県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
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※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「秋田県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：乳頭温泉郷（64票）2位は「乳頭温泉郷」です。十和田・八幡平国立公園内に位置する、秘湯ムード満点の温泉地。春は残雪と新緑が混じり合う独特の景色を楽しみながら、7つの宿が持つそれぞれ異なる泉質の湯を巡ることができます。冬の厳しさが去り、少しずつ芽吹く自然を感じながらの露天風呂は格別の癒やしを与えてくれます。回答者からは「景色も楽しみつつゆっくりと温泉でくつろぎたいから」（40代女性／奈良県）、「露天風呂が気持ちいい季節だから」（30代女性／東京都）、「B級グルメが食べたいのと天然のにごり湯に入ってみたいです」（40代女性／静岡県）などのコメントがありました。
1位：白神山地（65票）僅差で1位に輝いたのは、世界自然遺産「白神山地」でした！春はブナの原生林が瑞々しい「芽吹き」を迎える季節です。生命力あふれる新緑のトンネルを歩くトレッキングは、この時期ならではのぜいたくな体験。「十二湖」の青池など、雪解け水で透明度が増す美しい水辺の風景も、多くの人々が春に訪れたいと願う理由となっています。回答者からは「初心者でも気軽にトレッキングが楽しめることもあり、春の気候にぴったりな旅行先だなと思ったから。体も動かせて自然のエネルギーを感じる貴重な体験ができることに魅力を感じます！」（20代女性／愛知県）、「自然が楽しめるところで日頃の疲れを癒したい」（30代女性／千葉県）、「世界遺産を観たい」（40代男性／東京都）などのコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)