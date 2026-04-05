インゼルサラブレッドクラブは４月５日、会員向けの「インゼルオーナーズパーティー」を京都市内で開催した。武豊騎手などジョッキー、関係者含め約５００人が参加し、大盛況に終わった。

武豊騎手はパーティー前日の４日の阪神７Ｒを、クラブ所属馬のアークドール（牡５歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ゴールデンホーン）で勝利。「何度も乗せてもらっていて、僕では勝ったことがなかったので。松永（幹夫）先生ありがとうございます」と喜びを語った。また、この日の大阪杯・Ｇ１はメイショウタバルで２着だったことに触れ、「大阪杯のことが…まだ気持ちが…。サンデーレーシングさん、いい加減にしてほしいですよ（笑）」と、勝ったクロワデュノール陣営を“口撃”する一幕もあった。

そのクロワデュノールに騎乗していた北村友一騎手が壇上で紹介されると、会場から大きな拍手。北村友騎手は「昨日（の阪神７Ｒ）は豊さんに差されて２着だったんですけど、今日は差せて良かったと思います。僕には４０００勝というのは不可能な数字なので、目の前の一レース一レースを大切に、勝利を重ねていきたいです」と話した。

同クラブからは桜花賞・Ｇ１にディアダイヤモンド（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父サートゥルナーリア）が挑戦。クラブ初のＧ１出走となり、会場でも話題となっていた。