２週間で体重３kg減。10kg以上の減量成功へと導いた【運動なしダイエット】
ダイエットというと「毎日の食事管理」と「定期的な運動」が必須。でも、地道に実践していくことはなかなか困難なものです。そこで参考にしたいのが、タレントおよびインフルエンサーとして大活躍しているジェシー・ジェームズ・デッカーが実践し、最終的に10kg以上の減量成功へと導いた【運動なしダイエット】になります。
🌼３ヶ月で体重60kg→49kg＆ウエスト−５cm。アラフォー編集者が実践した【簡単ダイエット】
10kg以上の減量成功へと導いた「サウスビーチダイエット」
ジェシーが行ったダイエットは「サウスビーチダイエット」と呼ばれるダイエット法です。このダイエット法は心臓内科医のアーサー・アガツトンが慢性肥満の心臓病患者のために考案したもので、やり方は最初の２週間で体に良くないとされる炭水化物と脂肪の摂取をやめ、その後、体に良いとされる炭水化物と脂肪を摂取するという２段階の工程で行うものになります。
体に良くない炭水化物＆脂肪とは、穀類、ジャガイモ、精製砂糖で作られた食品、バター、乳製品など。これらを制限することで、血糖値やインスリン値を下げ、糖質に頼らない体を作り上げていきます。メインは、タンパク質を多く含む魚、大豆類、脂肪の少ない牛肉、鶏肉など。この食事法を２週間つづけ糖質依存を脱却します。
第２段階：体に良い炭水化物と脂肪を解禁
続いて炭水化物と脂肪を解禁します。とはいえ、白飯といった白系ではなく、玄米や全粒粉パンといった茶色系の炭水化物、不飽和脂肪酸といった脂肪分など体に良いとされる食品を摂るのがポイントです。こうしてヘルシーな食生活に切り替えることで身体の内側から健康になり、ダイエットに効果的な体作りが叶うというわけです。
特に最初の２週間は炭水化物を制限されるので少しキツいダイエット法ですが、ジェシーはこの段階で３kg減量できたとのこと。また、このダイエットのメリットとして、食事ルールを守れば、もちろん爆食いはNGですが食事の量はそんなに気にしなくてもOKということが挙げられます。ぜひダイエットの参考にしてみてくださいね。