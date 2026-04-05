笑顔合格率が6ヶ月で1.5倍に！スマイルくん「笑顔合格率1.5倍」

記事ポイント 南九州ファミリーマートが2026年4月より、AI笑顔・発声トレーニング端末「スマイルくん」を直営店・加盟店に全面導入先行8店舗で笑顔・発声の合格率が57%から最大83%へ約1.5倍向上、接客クレームが0件に店長不在時でもスタッフが自主的にトレーニングでき、育成コスト大幅削減を実現 南九州ファミリーマートが2026年4月より、AI笑顔・発声トレーニング端末「スマイルくん」を直営店・加盟店に全面導入先行8店舗で笑顔・発声の合格率が57%から最大83%へ約1.5倍向上、接客クレームが0件に店長不在時でもスタッフが自主的にトレーニングでき、育成コスト大幅削減を実現

南九州ファミリーマートが、2026年4月より宮崎・鹿児島エリアのファミリーマート直営店および加盟店にInstaVR株式会社の笑顔・発声トレーニングAI端末「スマイルくん」を導入します。

2025年8月から先行導入した8店舗では、接客クレームがゼロになり、笑顔・発声の合格率が最大83%まで向上するという顕著な改善効果が確認されています。

スマイルくん「笑顔合格率1.5倍」

導入開始：2026年4月対象店舗：南九州ファミリーマート直営店および加盟店（宮崎・鹿児島エリア）提供企業：InstaVR株式会社先行導入数：8店舗（ファミリーマート塩路店など）

これまで南九州ファミリーマートでは、笑顔や挨拶のトレーニングをスタッフが一人で鏡の前で行っており、正しい基準で実施できているかを客観的に判定する仕組みがありませんでした。

その結果、接客クオリティにばらつきが生じ、一部の店舗ではお客様からのクレームや改善要望が寄せられています。

先行導入8店舗での改善効果

2025年8月から先行導入した8店舗では、「スマイルくん」の活用により複数の顕著な成果が出ています。

導入前に接客クレームが多かった店舗では、導入後のクレーム件数がゼロになっています。

笑顔・発声の合格率は導入1か月後から向上し始め、導入6か月後には57%から最大83%へ約1.5倍に達しています。

スタッフの週平均出勤が3日であるなか、1人あたり月最大16回と自主的な利用が定着しており、ゲーム感覚で取り組める仕様が継続率を高めています。

また、店長が不在の時間帯でもスタッフが自ら進んでトレーニングを実施でき、発声指導などの育成工数が実質ゼロになっています。

トレーニング結果はすべてスコアとして記録されるため、笑顔の得意なスタッフが苦手なスタッフへアドバイスする場面も生まれ、店舗全体のコミュニケーションと雰囲気が向上しています。

さらに、マスク着用時でも笑顔がお客様に伝わるようになったとの声もあり、お客様から「すごく良い接客ですね」といったお褒めの言葉が増えています。

「スマイルくん」は、InstaVRが開発した世界初の笑顔・発声トレーニングAI端末です。

同社はVRやエッジAI技術を活用した人材育成DXプロダクトをグローバルに展開しており、経済産業省のスタートアップ支援特待生「J-Startup」企業にも選定されています。

今回の南九州ファミリーマートへの全面導入は、実証データに基づく確かな効果が評価された結果です。

「スマイルくん」は客観的なAI判定で笑顔・発声の品質を可視化し、スタッフが自律的に成長できる仕組みを提供しています。

ゲーム感覚で毎日続けられる設計が定着率を高め、店舗全体の接客レベルを底上げできます。

店長の育成負担を軽減しながら、お客様からのクレームをゼロに近づける効果が実績として示されています。

南九州ファミリーマート「スマイルくん」全店導入の紹介でした。

よくある質問

Q. 「スマイルくん」とはどのような端末ですか？

A. InstaVRが提供する世界初の笑顔・発声トレーニングAI端末です。スタッフが端末に向かって笑顔を作ったり発声したりすると、AIが客観的に採点・評価し、トレーニング結果をスコアとして記録します。ゲーム感覚で楽しく取り組める設計となっています。

Q. 先行導入での効果はどのくらいですか？

A. 先行導入した8店舗では、笑顔・発声の合格率が導入前の57%から導入6か月後に最大83%へ約1.5倍向上しています。また、導入前に接客クレームが多かった店舗では、導入後のクレーム件数がゼロになっています。

Q. どのエリアの店舗に導入されますか？

A. 宮崎県と鹿児島県でファミリーマートを展開する南九州ファミリーマートの直営店および加盟店が対象です。2026年4月より順次導入が始まります。

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