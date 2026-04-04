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プロ経営指導者が教えるメンタル安定法。「感情と指標を分けて考える」習慣で業績に振り回されない

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

マーケティング侍こと、りゅう先生が自身のYouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」で、「儲かっている社長ほどメンタルが安定している。メンタル最強社長が密かにやっている「脳科学的メンタル術」」と題した動画を公開した。多くの経営者が日々のプレッシャーや孤独感から精神的に不安定になりがちだが、氏はその原因が個人の性格ではなく「環境」にあると指摘。脳科学に基づいたメンタル安定法を解説している。



氏はまず、経営者のメンタルがブレやすい構造的な理由を説明する。経営者は「正解が見えない意思決定を毎日している」うえ、顧客や社員、SNSといった外部からの短期的なノイズに常にさらされている。その結果、日々の売上や評価に一喜一憂し、精神を消耗してしまうという。こうした状況から、氏は「精神的に乱れない方がおかしいんじゃないか？」と述べ、メンタルのブレは性格の問題ではなく「環境設計のミス」だと断言した。



では、精神的に強い経営者はどうしているのか。氏は「感情と指標を分けて考えている」と指摘する。彼らは日々の売上のような短期的なノイズではなく、リピート率といった再現性のある長期的な指標に注目する。そして、意思決定の回数を減らすために「ルールを先に決める」ことを徹底しているという。これにより、無駄な精神的消耗を防ぎ、重要な判断に集中できるのだ。



さらに氏は、メンタルを安定させる鍵として「セロトニン」「オキシトシン」「ドーパミン」という3つの幸福物質を挙げる。これらは脳科学的に幸福感を生み出す物質であり、意識的に分泌を促すことで精神状態をコントロールできると説明した。例えば、心の土台を作るセロトニンは朝日を浴びながらの散歩で、孤独感を和らげるオキシトシンは人とのふれあいや感謝の気持ちで、やる気を生むドーパミンは小さな目標達成を繰り返すことで分泌が促されるという。



経営者にとって、自身の心身は最も重要な経営資源だ。日々の小さな習慣で幸福物質をコントロールし、感情の波に振り回されない安定した精神状態を保つことが、最高のパフォーマンスにつながるのではないだろうか。