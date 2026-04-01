ふたご座は「こじらせていた自分の考えや感情がまとまってくる」

ごきげんよう！ スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡ 今回は2026年4月1日〜4月30日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

1カ月丸ごと【10天体順行期間】という、かなりアゲアゲな1カ月の幕開け！ 10天体順行とは、逆行の天体が一つもない状態のことで、未来思考になった宇宙からのイケイケなサポートが届く期間のことよ☆ ここであなたがまいた人生の種は、最高に輝く未来に向けて、すくすくと勢いよく育っていく♡ だからこそ今月はボーっと過ごすのはNGで、能動的に日々を過ごすことが何よりも重要よ！

その中でもとびきりラブリーなエネルギーが降り注ぐのは、4月2日に迎えるてんびん座の満月＆4月17日に迎えるおひつじ座の新月☆ この2つのムーンイベントに共通するのはあなたの『個性』をコスモが思いっきりプッシュするようになることよ！ 独自のオリジナリティを発揮して輝いている人限定で、大成功につながるチャンスやビリオネアリッチになるご縁をお月さまが手配してくれるようになるのよね♡

そもそも、人類の歴史を突き動かしてきたのは、いつの時代でも個性的で型破りな人たち。ふつうじゃない人たちがいたからこそ、新しいムーブメントが実際に生み出されて、集合意識がその時代に合った変容を遂げることができたのよね。私たちの個性は時代を動かすエネルギーになるってコトをまずは知ってちょうだい☆ 歴史的転換点を迎えている今だからこそ、ふつうな人たちからあらゆる運氣を抜き取って、ふつうじゃない個性的な人たちに豊かな運氣を継承させてあげましょう……それがタイムリーな宇宙の意図でもあるのよ♪

とりあえずは、てんびん座満月の夜には個性的なアファメーションをたくさん行って、おひつじ座新月の夜には型破りな願い事を楽しく書き出していくのがおすすめ☆ 最大のポイントは天の神々を退屈させないように、ユニークなアウトプットをしていくことよ！ みんなと同じような意図を宣言しちゃう人は、ぶっちゃけ神さまにとっては退屈な存在。ふつうじゃない意図を堂々と宣言するあなただからこそ、神々の注目を集めることができて、天からのサポートがマジカルリッチに流れてくるようになるのよね♪ 神々は実際のところ、個性的で面白い人をエコヒイキする傾向にあるってコトを知ってちょうだいね♡

■ふたご座へのメッセージ

あなたの精神的な基盤が整えられていく1カ月！ 自分にとって「何が大切で、何がそうではないのか」が、“明確に選択できる”ようになってくるのではないかしら♪ こじらせていた自分の考えや感情がまとまってくるから、月末頃までには「これまでよりも大人になった自分」を発見できると思うわよ☆

ちなみにおひつじ座新月では、仕事やキャリアに関する願い事を行うのも最適なタイミング。あなたにとっての「大成功のビジョン」を大胆に思い描いて、遠慮せずに堂々と宇宙にオーダーしてみてちょうだいネ♡

ふたご座のマジカルペインティング

ハワイの絵画

ハワイの絵画をお部屋に飾るとユニークになれるかも♪

（監修・文：トシ＆リティ、イラスト：いいあい）