テレビと家具のすき間で、なにやらもぞもぞ動く小さな影…。その正体は、ひとり遊びに夢中な子猫でした。思わず見守りたくなる光景に、多くの人が釘付けに。投稿は記事執筆時点で51万再生を突破し、「なんじゃこのカワイイいきもんは」「気づいたら何回も見てました」といった声が寄せられています。

【動画：テレビと家具のすきまで遊んでいた猫→『飼い主さんと目が合った』次の瞬間…可愛すぎる反応】

すき間から現れたモフモフの正体

TikTokアカウント「ぽて（＠potetok0818）」に投稿されたのは、マンチカンの子猫「ぽて」ちゃんのひとコマ。このときまだ生後6カ月のぽてちゃんは、テレビとチェストの間のすき間に入り込み、ひとり遊びを楽しんでいたのだとか。

横になった状態で、小さくて丸いおててをパタパタ……。その動きはあまりにも愛らしく、まるでぬいぐるみが動いているかのような不思議な感覚に。

おててをかけてにゅっと登場！

テレビとチェストの間でくつろいでいたぽてちゃん。体が挟まっているのでしょうか……なんだか身動きがとりにくい様子です。そこでぽてちゃん、テレビの縁に小さなおててをかけてぐいっと体を引っ張り出したそう。モフモフの上半身があらわになりました。

そのまま仰向けになって、あたりをきょろきょろ。まるいフォルムにふわふわの毛並み、そして短い手足……動きのひとつひとつが愛おしすぎて、気づけば何度も見返してしまうほど。

視線に気づいた瞬間、まさかの行動が！

上半身を起こそうとしたぽてちゃん、ふとこちらを向いた瞬間に視線が合ったそうです。そのときやっと、飼い主さんに見られていたことに気づいたみたい。一瞬、視線をそらし……次の瞬間、素早くテレビの後ろへ体を隠してしまいました。

誰も見ていないと思っていたのに、ばっちり見られていた！まるでそう気づいて恥ずかしくなってしまったかのような反応。生後6カ月にして、自意識まで芽生えているぽてちゃんなのでした。

この愛くるしいぽてちゃんの姿には、「ハンディモップかな？テレビのホコリ取れちゃう」「破壊級に可愛すぎる」「あ、やべって感じで隠れるの可愛すぎます」「可愛くて好きすぎて今代わりに毛布なでてる」「はあ可愛い」など、悶絶コメントが続出。

TikTokアカウント「ぽて」では、ぽてちゃんの日常の様子がたっぷり公開されています。子猫からどんな成猫に成長していくのか、ますます楽しみになるぽてちゃんなのでした。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ぽて」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。