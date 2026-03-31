31日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数243、値下がり銘柄数309と、値下がりが優勢だった。



個別ではＷ ＴＯＫＹＯ<9159>がストップ高。アミタホールディングス<2195>、タカヨシホールディングス<9259>は昨年来高値を更新。ＥｄｕＬａｂ<4427>、セイワホールディングス<523A>、ファンデリー<3137>、Ｒｅｔｔｙ<7356>、ジェイファーマ<520A>は値上がり率上位に買われた。



一方、アスタリスク<6522>がストップ安。キッズスター<248A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、グランディーズ<3261>、ＧＭＯプロダクトプラットフォーム<3695>、リップス<373A>など10銘柄は昨年来安値を更新。シンカ<149A>、ビープラッツ<4381>、リファインバースグループ<7375>、Ａｉロボティクス<247A>、Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<7084>は値下がり率上位に売られた。



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