過去最多クルー約650人が感謝のグリーティング！USJ、開業25周年「アニバーサリー・セレモニー」開催
【女子旅プレス＝2026/03/31】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで31日、開業25周年を迎えたことを記念した「25周年アニバーサリー・セレモニー」が開催された。人気キャラクターや約650人のクルーがパフォーマンスやグリーティングでゲストに感謝の想いを伝えた。
【写真】USJ“クールジャパン”に初の「葬送のフリーレン」
この日は朝7時頃、早朝からゲートオープンを心待ちにした多くのゲストを前に、アニバーサリー・セレモニーが華々しくスタート。カラフルな衣装のエンターテイナーたちとともに、エルモやハローキティ、ミニオン、スヌーピーなどパークの仲間たちや、多くのファンに愛され続けるブルース・ブラザーズ、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のドク・ブラウンも、サプライズで勢ぞろい。
セレモニー直前には合同会社ユー・エス・ジェイ社長・村山卓氏が「この記念すべき節目を迎えられたのも、多くのゲストの皆さまのおかげです。本当にありがとうございます」と感謝のメッセージを伝えたのち、パークの仲間たちがこの日だけの特別なモーメントを盛り上げるスペシャル・パフォーマンスを披露。ゲストからも大きな拍手や歓声があがっていた。
エントランスではグリーティングとして過去最多となる約650人のクルーが、ゲートオープン後に入園したゲストを歓迎。25周年のパレードフラッグを手にしたクルーたちによる「アニバーサリー・グリーティング」で、笑顔やハイタッチで「25年分の感謝」を直接届けるなど、お祝いムード一色に包まれた。
また本日より、開業25周年を記念した歴史展示「Back to 2001 ジオラマギャラリー 〜Discover U！！！〜」の公開がスタート。2001年の開業当時に制作された貴重なパークのジオラマ（立体模型）や写真、カラーボードがショーケース内に展示され、四半世紀の歩みを振り返ることができる。第一弾展示（5月28日まで）では メインゲートからハリウッド・エリアまでを再現。展示内容は期間ごとに変更される予定で、訪れるたびにあの頃の思い出に浸れるだろう。
パークの外でも25周年を祝う取り組みがスタートした。大阪市内の福島、谷町四丁目、新大阪、大阪ドーム、桜ノ宮の計5か所で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンがデザインした5種類のオリジナルマンホール蓋が設置開始。なお残り20か所についても順次設置を予定している。
パーク開業25周年のテーマ“Discover U！！！”は、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味が込められたもの。一年を通じて刺激的なエンターテイメントの力で“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な一年を届ける。（女子旅プレス／modelpress編集部）
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◆パーク開業25周年を祝福するセレモニー
この日は朝7時頃、早朝からゲートオープンを心待ちにした多くのゲストを前に、アニバーサリー・セレモニーが華々しくスタート。カラフルな衣装のエンターテイナーたちとともに、エルモやハローキティ、ミニオン、スヌーピーなどパークの仲間たちや、多くのファンに愛され続けるブルース・ブラザーズ、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のドク・ブラウンも、サプライズで勢ぞろい。
セレモニー直前には合同会社ユー・エス・ジェイ社長・村山卓氏が「この記念すべき節目を迎えられたのも、多くのゲストの皆さまのおかげです。本当にありがとうございます」と感謝のメッセージを伝えたのち、パークの仲間たちがこの日だけの特別なモーメントを盛り上げるスペシャル・パフォーマンスを披露。ゲストからも大きな拍手や歓声があがっていた。
◆当時の思い出が蘇る「Back to 2001 ジオラマギャラリー」
また本日より、開業25周年を記念した歴史展示「Back to 2001 ジオラマギャラリー 〜Discover U！！！〜」の公開がスタート。2001年の開業当時に制作された貴重なパークのジオラマ（立体模型）や写真、カラーボードがショーケース内に展示され、四半世紀の歩みを振り返ることができる。第一弾展示（5月28日まで）では メインゲートからハリウッド・エリアまでを再現。展示内容は期間ごとに変更される予定で、訪れるたびにあの頃の思い出に浸れるだろう。
◆大阪の街に「オリジナルマンホール」が登場
パークの外でも25周年を祝う取り組みがスタートした。大阪市内の福島、谷町四丁目、新大阪、大阪ドーム、桜ノ宮の計5か所で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンがデザインした5種類のオリジナルマンホール蓋が設置開始。なお残り20か所についても順次設置を予定している。
◆USJ25周年のテーマは“Discover U！！！”
パーク開業25周年のテーマ“Discover U！！！”は、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味が込められたもの。一年を通じて刺激的なエンターテイメントの力で“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な一年を届ける。（女子旅プレス／modelpress編集部）
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