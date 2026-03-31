自分のETCカードは大丈夫？ 目視で確認を

NEXCO東日本／中日本／西日本の高速道路各社は、同社が発行するETCコーポレートカードやクレジットカード会社が発行するETCクレジットカードについて、有効期限が2026年3月末日までとなっているカードが多数存在するとし、公式SNSやウェブサイトを通じて注意喚起を行っています。

ETCカードには、クレジットカードと同様に必ず有効期限が設定されています。

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今回、特に注意が必要なのが、券面に「03/26」や「26年03月」と記載されているカードです。

確認方法はカードの種類によって異なります。

ETCクレジットカードの場合は、券面の「MONTH／YEAR」欄に「03/26」とあれば、2026年3月末が期限。ETCコーポレートカードの場合は、右下の「交換期限」欄に「26年03月」とあれば、2026年3月末が期限です。

これらのカードは、2026年4月1日になった瞬間、一切利用できなくなります。

なおETCカードの期限切れについてユーザーからは「クレカと同時に申請するとだいたい同じ時期に更新されるし、期限切れる前にカード届くけどな」「通常、有効期限が切れる前に新しいカードが届くはずだし、カード会社がETCカードを廃止するとか、利用者に更新しない決定をしたのなら、その旨を伝えるハガキが届くはず」という声。

また「大抵は気がつきますよね。それでも気がつかないズボラな人は、こうやってニュースで注意喚起しても気がつかないのだろうなって思う」という声が寄せられていました。

ここで最も気を付けなければいけないのは、期限切れのカードを挿入した場合でも、車載器そのものがカードを正常に認証したと誤った反応を示す機種があることです。

また、カードが挿入された際に「ICチップの読み取りができるか」を確認するだけで、カード自体の「有効期限」まではチェックして音声案内を出さない機種もあります。

そのため、「カードを確認しました」という車載器のアナウンスを信じて料金所に突入すると、入口や出口のバーが開かず、急ブレーキによる後続車との追突事故を引き起こすリスクがあります。

走行前には目視で、有効期限を確認することが重要です。