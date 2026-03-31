【山本 金太】【被害者が決死の告白】女性用風俗でトラブル続出！「首を絞めて顔に放尿」「サービスを放棄」…表沙汰にならない「胸糞悪い理由」とは

代金を支払ったのにサービスを受けられない

女性向け風俗（以下、「女風」）が世間的に認知されてきた昨今。ホストクラブは一部の悪質性が明るみになり法改正もされたが、女風においてはその認知が低い。もちろん悪質な店や従業員（通称、セラピスト）ばかりではないが、なかには「女性客から金をいかに引き出すか」を目的に従事するセラピストもいるようだ。

女風店の情報サイト「Kaikan」の運営者が、こう解説する。

「サイトは2013年にオープンさせましたが、コロナ禍で一旦そのブームは止まったものの、コロナ明けてからの現在の勢いは凄まじいものがあります。2026年3月時点で全国で426店舗に増えました。このサイトでは無店舗型性風俗特殊営業届出を出している店しか紹介していませんが、届出をせずに野良でやってる個人も存在すると聞きます。それ以外にも『代金を支払ったのにセラピストがサービスをしてくれない』などの女性客からの相談をいただくこともあります」

運営者いわく「女風というサービスの性質から何かトラブルが起きても相談しにくいようです」とのことだ。実際に大手女風グループ店のひとつ「赤坂秘密基地」に所属するセラピストに対し損害賠償請求の民事訴訟を起こし勝訴した女性、Aさんは言う。

「基地グループすべてが悪いとは言いませんが、私は赤坂秘密基地に所属するセラピストが『毎年4月から5月に行われるグループのランキングバトルに勝ちたいから予約を入れてほしい』と言われ予約代金118万円を支払いましたがサービスが行われませんでした。このような負の連鎖は二度と起きてほしくない思いから、私は損害賠償金請求の裁判を起こし勝訴。全額取り返しました！ 今年ももちろんランキングバトルは4月から行われるので……私と同じような被害を受けている女性は他にもいると思います」

「ふざけんな！」と罵倒され、顔に放尿

AさんはX上で「クソ客」というアカウントで訴訟の顛末を発信していたこともあり、あらゆる女風トラブルの相談がAさんのもとに寄せられている。

そのうちのひとりが都内在住の会社員女性のBさん（41歳）だ。Bさんは現在、ある女風店のセラピストC(27歳)に暴行を受け都内警察署ですでに聴取を受けており、被害にあった所轄の警察署に被害届を出すための準備中だ。Bさんに話を聞いた。

「私には夫もいて子供もいます。夫とレス状態にあるわけではないのですが、後腐れなく自分の都合のいい時間で遊べる相手がほしくて女風セラピストのCに予約をしました。既婚者である私がそんな思いを抱くこと自体が本来許されないのかもしれません。でも男性が風俗を利用するように女性だって夫婦では満たされない気持ちを満たしたいと思ってしまったのです。Cからは性的なサービスはほぼ受けず、食事やデートを楽しんでいました。そんな中、Cとから誘われて2025年10月に行った旅行先でひどい暴行を受けました」

一体どんな暴行を働いたのか。

「夕食時に口論になったんです。実は、Cが他の女性客に私の個人情報を喋ってしまったことで、掲示板サイトにそれが出回ってしまったことがありました。そのことを詫びてほしいと話しました。それに、前もって予約を入れた60万円分のうちの40万円のサービスが残ってる状態なので『もうサービス消化しないでいいから返金してほしい』と言ったんです。すると酔いが回ったCが『ふざけんな、俺は返さない』などと怒鳴り始め、ビンタされました。逃げようともがくと、首を絞められ気絶させられて…。旅館の庭に髪を引っ張られながら引き摺り出され、顔に放尿されました」

女風トラブルのほとんどが「泣き寝入り」

その日の夜はなんとかシャワーを浴び眠りについたようだが、旅行から帰ったその日に自宅近くの警察署に駆け込んだ。その場で写真を撮られ事情聴取を受けたというが、警察いわく「旅行先の宿近くの警察署に被害届を出しに行く必要がある」と言われ、Bさんは近日中に届を出すのだという。

「警察はC本人にも聴取し反省と謝罪しているとの報告を受けました。私は暴行に対しての謝罪はもちろん、返金対応にも応じてほしいのです。Cには半年で400万円ほど使いました。でもそのうち、事前に入金した60万円のうち40万円分のサービスを受けていませんし、その返金もしてくれていません。店は昨年10月は返金に応じると言っていたものの、それ以降、対応してくれないのです」

Bさんは示談解決をすべく弁護士に依頼しているが、Cの弁護士は解任されており話が進まず、Cの店も「個人間で解決してくれ」と言われている状況なのだという。また仕事や家庭が多忙のため、旅行先の警察署への被害届もできていないそうだ。Bさんは言う。

「店にもこの件の報告をし、簡単ではありますが謝罪は受けました。それにも関わらず店はCを雇い続けセラピストとして活動しています。Cはさすがにある時から店のHPからは外れたようなので、Xのアカウントも表向きは活動していないように思います。私への暴行や返金への対処をしてほしいのはもちろん、彼にはセラピストなんて自称して女風業界で働いてほしくありません……」

都内の弁護士によれば「最近、ホストだけでなく女性向け風俗のセラピストに色恋営業されて無理な予約を要求されたといった相談をよく聞きます」と言う。

「ホストクラブのホストへの色恋営業は規制されましたが、いまのところ、女性向け風俗においては風営法改正の対象には入っていません。損害賠償の民事裁判まで起こす金銭的余裕や強い気持ちを持つ女性も多くはなく、無料相談には来るものの、結局そのまま泣き寝入りというケースがほとんどですね」

Bさんに加害したCの店の予約を見ると「3/18 Cの名前 120分コース」「3/22 Cの名前480分コース」「3/22 Cの名前 120分コース」などと活動している様子が見て取れる。Bさんのような被害者が出ないことを祈るばかりだ。

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