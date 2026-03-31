今日31日(火)は、前線を伴う低気圧の影響で全国的に雨となり、西日本を中心に非常に激しい雨や雷雨、大雨による土砂災害に注意が必要です。

前線や低気圧で荒天

今日31日(火)は前線を伴った低気圧が本州付近を発達しながら通過するため、広い範囲で雨や風が強まり荒れた天気となります。特に日本海側や沿岸部では瞬間的に風が強まり、横殴りの雨になるおそれがあります。外出時はレインコートや防水性の高い靴を準備すると良いでしょう。また、交通機関からの情報を事前にチェックして、余裕を持ってお出かけください。

西日本中心に非常に激しい雨

沖縄や九州から近畿にかけては発達した雨雲がかかり、非常に激しい雨の降るおそれがあります。短時間で一気に雨量が増えるため、道路冠水や側溝のあふれ、低い土地の浸水に注意が必要です。運転の際は速度を落とし、アンダーパスや川沿いの道は迂回するなど、安全を最優先に行動してください。また大雨による土砂災害にも注意や警戒が必要です。

非常に激しい雨って、どんな雨?

非常に激しい雨は、1時間雨量が50ミリ以上〜80ミリ未満の雨を表しています。これは、滝のように降る雨で、ゴーゴーと降り続くイメージです。また、傘は全く役にたたないレベルで、木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどです。外では水しぶきで、あたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなるため、車の運転は危険です。



なお、1時間に50ミリの雨というのは、雨水が別の場所に流れず、そのまま、たまる状態だと、降った雨が50ミリの高さになるくらいです。1時間に50ミリの雨が、1平方メートルに降ると、50リットルの量になります。例えば、傘を開いた面積がおおむね1平方メートルなので、1時間、傘をさしていると、牛乳パック50本分もの雨が、傘にあたることになるのです。



ただ、実際は、まわりの雨水が集まると、その地点に降った雨の量よりも多く、水がたまることもあります。非常に激しい雨が降ると予想される所では(非常に激しい雨が降った所では)、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に、十分ご注意ください。