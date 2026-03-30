出勤直前「ボタン取れたから、いま縫って」「えっ」共働き夫婦のギスギスした朝。心の余裕を作った一言は

筆者の話です。

出勤前の慌ただしい朝、夫の一言に手が止まりました。

小さな出来事ですが、私の中で何かが変わります。

朝の一言

「スーツのボタンが取れたんだった」

出勤前、着替えの途中で夫がそう言いました。

何気なく差し出される上着。

お互い仕事を持っているわが家では、朝はいつも慌ただしい時間です。

家事や身支度をそれぞれ進め、時計を気にしながら動いています。

その朝も例外ではありませんでした。

私は思わず「今？」と固まります。

自分の支度もまだ途中だったのです。

積もる違和感

針と糸を出し、外れたボタンを縫い付けながら、頭の中では別のことを考えていました。



ボタンが取れたのは、きっと前日のこと。



帰宅後に伝える時間はあったはずです。



普段、ボタン付けくらいは私がやればいいと思っていても、このタイミングはあまりに厳しい。



時計を何度も見ながら、急いで糸を切り、上着を渡すと、夫は何事もなかったようにネクタイを締め直しています。

夫に悪気がないのは、わかっています。



それでも「気づいたときに言えばいい」という感覚が、私の朝の数分を当然のように使っている。



その姿を見ながら、小さな違和感が積もっていくのを感じました。