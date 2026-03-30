3月26日、俳優の神尾楓珠（27）が都内で行われた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップ』オープニングイベントに出席。2月11日に元欅坂46の平手友梨奈（24）と連名で結婚を発表して以来、初の公の場となった。

春らしいベージュのトレンチコート姿で登壇した神尾。桜をテーマにした同イベントにちなんで“お花見に欠かせないアイテム”を問われると、「カメラは必須かな」とコメント。“花見に行く予定は？”との質問には、「具体的な予定はないんですけど、行きたいです。はい、行きたいなと思ってます」と声を弾ませていた。

ステージを降りる際には、記者から「ご結婚おめでとうございます！」と声を掛けられ、笑顔でお辞儀する場面も。「新婚生活はいかがですか?」と問われると、神尾は「幸せです！」と照れ笑いを浮かべて会場を後にしていた。

幸せオーラ全開の神尾だったが、翌日に妻が見せた“異変”にファンの間では波紋が広がっていて……。

27日の午後11時ちょうどに、X上でリアルタイムの音声配信ができる「スペース」を実施した平手。しかし公開された音声配信は、わずか1秒で無音のまま終了してしまうことに。次に音声配信が再開されたのは、約6分後。ところが、平手の声でひたすら同じワードが繰り返されるという内容だったのだ。

はじめに10秒ほど無音が続いたのち、平手が話しはじめた後に2度ほど「ピコン」と機械音が。話している内容に耳を傾けると、「あなたたちのカルテ」と聞こえる。声の速度や抑揚の強弱に差はあったものの、15分17秒にわたって音声配信が行われるなか、まるで念仏のように最後まで同じフレーズが繰り返されていた。

神尾との結婚を発表して以降、久しぶりにXを通じてファンに肉声を届けた平手。だが内容がシュールすぎるだけに、ファンからは喜びの声だけでなく困惑や心配する声が相次ぐことに。

《何この恐怖音声w》

《友梨奈ちゃん…なにかの匂わせですか？…（笑）》

《久しぶりのてち！めちゃくちゃ嬉しいのに「あなたたちのカルテ」を連呼してる… どういうこと…》

《色んな声を聞けて嬉しいけど どうした、、、？？？？ 『あなたたちのカルテ』をずっと言ってない？》

平手といえば、’24年9月に芸能事務所「クラウドナイン」に所属したことが発表された。同事務所の千木良卓也社長は、発表の約1カ月前に平手が椅子に縛り付けられた写真を突如としてXに公開。当時、平手は韓国の大手総合エンターテインメント企業「HYBE JAPAN」傘下のレーベル「NAECO」との専属契約が終了したばかりだったこともあり、千木良氏の“事前告知”は大きく注目を集めていた。

そうした経緯も踏まえて、ある芸能関係者は平手の謎めいた行動をこう推測する。

「新しい事務所に所属してから、平手さんの活動範囲も広がっているようです。皮膚の難病と生きる少年を特集した3月18日放送の『ザ・ドキュメンタリー』（テレビ東京系）では、ナレーションにも挑戦。新たな仕事をきっかけに、セリフや滑舌の練習をしていたのかもしれません。

Xで公開された音声配信の録音が残されているということは、何らかのプロモーションの一環である可能性もあるでしょう。アイドル時代からミステリアスなイメージが持たれてきた平手さんだけに、ファンからは《次の新曲に関係ありそう！！？！？！》との声もあります。

夫の神尾さんが「幸せです！」と公言していたばかりとあって、結婚生活に問題が生じているとは考えにくいでしょう。少なくとも新しい作品に挑戦しているということであれば、安心できるのですが……」

ファンが騒然とした深夜の謎めいた行動について、平手本人から“タネ明かし”はあるだろうか？