「昨日も最高でした」ジム通いの妻のスマホに怪しい通知…探偵が暴いた″年下トレーナー″との密会
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YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」が、「【浮気調査】ジムに通い…年下の身体に堕ちた妻｜PIO探偵事務所」と題した動画を公開した。動画では、妻の浮気を疑う夫からの依頼を受け、探偵が実際の尾行調査を行う様子と、その後の衝撃的な結末が収められている。
事の発端は、40歳の会社員男性からの相談。35歳の妻は、産後太りを解消するため1年前からパーソナルジムに通い始めたという。しかし最近、ジム用のウェアが露出の多いものに変わったり、派手な下着を新調したりと不審な変化が見られた。さらに、妻のスマートフォンに「昨日も最高でした」というメッセージが届いたのを目撃し、調査を依頼するに至った。
探偵による尾行調査が始まると、パートが休みだという妻は電車で繁華街へ向かい、ジムへ入店。約1時間後にジムを出た妻は、別のマンションへと入っていく。数十分後、そこから20代とみられる男性と腕を組んで現れた妻は、カフェで時間を過ごした後、再び手を繋いで同じマンションへと戻っていった。後日の報告で、この男性がジムのトレーナーであり、月に2～3回彼のマンションを訪れていたという事実が明かされる。報告を受けた夫は「あそこのジムは私も一回行ったことがあるんですよ」「家庭内円満だと思ったんですけどね」とショックを隠しきれない様子で語った。
それから2ヶ月後、依頼者から探偵事務所へ事後報告の電話が寄せられた。集められた証拠を突きつけると、妻は最初はシラを切ったものの最終的に不倫を認め、「私が悪かった。もう二度としない」と謝罪したという。しかし、夫は「一緒に生活はできない」と離婚を決断。相手の男性からも無事に慰謝料が支払われたことを報告した。「真実が知れて本当によかった。あのまま行っていたら自分がすごく惨めになってしまったので」と語る夫の言葉からは、苦しい現実を受け止め、新しい道を歩み始めようとする前向きな姿勢がうかがえる。
事の発端は、40歳の会社員男性からの相談。35歳の妻は、産後太りを解消するため1年前からパーソナルジムに通い始めたという。しかし最近、ジム用のウェアが露出の多いものに変わったり、派手な下着を新調したりと不審な変化が見られた。さらに、妻のスマートフォンに「昨日も最高でした」というメッセージが届いたのを目撃し、調査を依頼するに至った。
探偵による尾行調査が始まると、パートが休みだという妻は電車で繁華街へ向かい、ジムへ入店。約1時間後にジムを出た妻は、別のマンションへと入っていく。数十分後、そこから20代とみられる男性と腕を組んで現れた妻は、カフェで時間を過ごした後、再び手を繋いで同じマンションへと戻っていった。後日の報告で、この男性がジムのトレーナーであり、月に2～3回彼のマンションを訪れていたという事実が明かされる。報告を受けた夫は「あそこのジムは私も一回行ったことがあるんですよ」「家庭内円満だと思ったんですけどね」とショックを隠しきれない様子で語った。
それから2ヶ月後、依頼者から探偵事務所へ事後報告の電話が寄せられた。集められた証拠を突きつけると、妻は最初はシラを切ったものの最終的に不倫を認め、「私が悪かった。もう二度としない」と謝罪したという。しかし、夫は「一緒に生活はできない」と離婚を決断。相手の男性からも無事に慰謝料が支払われたことを報告した。「真実が知れて本当によかった。あのまま行っていたら自分がすごく惨めになってしまったので」と語る夫の言葉からは、苦しい現実を受け止め、新しい道を歩み始めようとする前向きな姿勢がうかがえる。
YouTubeの動画内容
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