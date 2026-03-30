女優の田中麗奈が２８日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演した。

１児の母である田中。ＭＣの加藤浩次から「娘さんまだ小さいですよね？」と問われ、「まだ幼稚園で、女の子なんでどんどん会話ができるようになってくるのがうれしいです」と笑顔。幼稚園での行事について聞かれると「こないだバザーがあったので、劇やりました」と明かした。

これにサバンナ・高橋茂雄は「バザーの劇に出たんですか？」と反応し、加藤も「めっちゃ豪華じゃん！田中麗奈さんが演じてるの？」と驚き。田中が「ほかもすごい豪華で、藤木直人さんとか、森三中の村上（知子）さんとか」と劇の共演者の顔ぶれを明かすと、スタジオは「うそでしょ？」「そういう学校？」「もしかしたら芸能関係多い？」とどよめいた。

さらに「脚本は映画監督の中野量太監督がオリジナル脚本を」と説明。中野監督は「湯を沸かすほどの熱い愛」「浅田家！」などを手がけ、日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞している。

加藤らは「待ってよ！」「そんな世界があるの？」「とんでもないなそれ」と仰天していた。

田中は１９９８年に映画「がんばっていきまっしょい」で初主演デビューし、日本アカデミー賞新人俳優賞をはじめ数々の新人賞を受賞。同年、サントリー「なっちゃん」のＣＭに出演、瞬く間に人気を獲得。その後は多数の作品に出演し、２０１６年に知人の紹介で知り合った年上の医師と結婚。２０１９年に第１子を出産した。