松本人志（62）の女性トラブル報道により、芸能活動を休止していたお笑いコンビ「スピードワゴン」小沢一敬（52）が、約2年2カ月ぶりに芸能活動を再開した。

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3月27日に東京・渋谷の老舗ライブハウス「La.mama」で開催された「第435回 ラ・ママ新人コント大会」にコンビでサプライズ出演。相方の井戸田潤（53）と漫才を披露した。

舞台後に小沢はSNSで、〈今後も漫才やっていきたいです。よろしくお願いします〉と芸能活動への意欲を改めて示した。

そんな小沢の復帰に対し、あるテレビ局関係者は「あの人はすごく喜んでいると思いますよ。ホント、業界内でも話題になっていましたから」と明かす。

この関係者が話す“あの人”とは、松本の相方である浜田雅功（62）のこと。

「浜田さんは松本さんの一件が報道された影響で、表舞台から姿を消した小沢さんをずっと気遣っていました。芸人仲間だけでなく、我々テレビ局スタップにも『小沢はまだ復帰できへんのか？』って聞いてましたよ」（同）

吉本ではトップクラスに君臨する浜田。だが小沢はホリプロと、別の所属事務所だけに、さすがの彼でもなかなかその細かい動向まではつかめなかったようだ。

■いよいよダウンタウンのコンビ完全復活も

「松本さんは昨年11月に有料配信チャンネル『ダウンタウンプラス』で芸能活動を再開しています。浜田さんもこのチャンネルに出演していますが、いまだダウンタウンとしてコンビでは共演していない。実はそのウラには、浜田さんらしい"漢気"があるんですよ」

そう明かすのは、あるお笑い関係者だ。

「浜田さんとしては、コンビで活動するよりも、まずは松本さんの報道で活動できてない芸人の復帰が先だろうと。特に週刊文春に女性を紹介した芸人として名前が挙がった中で、小沢さんだけが他事務所だけに、浜田さんも余計に気にしていた。彼が活動再開したということで、ダウンタウンの本格的な復活も見えてくるのではないでしょうか」

松本の芸能活動再開のため、吉本は総力を挙げてネット番組「ダウンタウンプラス」を開設。そこでコンビ活動が見られれば、大きなアピールになる。

「松本さんとしても、当然ながらコンビとしての活動を熱望している。ただ、小沢さんのように、報道によって活動休止していた芸人さんたちとの共演となると、それは厳しいでしょう。どうしてもあのスキャンダルが蒸し返されてしまいますから、周囲も時期尚早だと思っているようですよ」（同・お笑い関係者）

2年以上の長い休止から復帰した小沢。お笑い界にとって、大きな復活になることは間違いなさそうだ。

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