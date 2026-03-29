「リブート」結末 “2人の裏切り者”にネット沸く「信じてた」「最高にスカッとした」【最終話ネタバレ】
【モデルプレス＝2026/03/29】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜※この日は20分拡大）の最終話が、29日に放送された。結末に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「リブート」最終話にサプライズ出演した大物イケメン俳優
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
第9話までに、10億、100億円の盗難事件も全て裏組織の代表・合六（北村有起哉）の自作自演で、目的は次期総理の座を狙う野党第一党の党首・真北弥一（市川團十郎）を総理大臣に据えるためだったことや、一香（戸田恵梨香）は3年前に早瀬の妻・夏海がリブートした姿だということが明らかになっていた。
最終回では、絶体絶命のピンチに陥ったリブート夫婦だったが、合六の部下・冬橋（King ＆ Prince永瀬廉）の助けもありピンチを抜け出したのちに、裏切っていたはずの警察の監察官・真北正親（伊藤英明）の助けも得て、合六（北村有起哉）と弥一（市川團十郎）を見事捕えることができた。しかし、早瀬家の息子・拓海（矢崎滉）と母・良子（原田美枝子）、そして夏海が人質にとられ、さらに寺本（中川大輔）が警察内のスパイという衝撃の事実も判明した中で、早瀬が助けにきて、事件を解決。それから数年後の早瀬家の再会が大きな感動を呼んだ。
最終回でハッピーエンドに導いたキーマンは2人。まず前回、早瀬夫婦を裏切ったと見えていた正親。実兄である弥一を“クジラ”とし、その不正を暴こうと早瀬に協力していた正親は、夏海が合六に捕らえれたシーンに登場し合六側だったと明かしたが、それこそがミスリードで、合六と弥一を欺いた二重スパイというのが真相だった。
早瀬が、合六の部下・菊池（塚地武雅）を捕らえ100億を引き渡すことを口実に合六と弥一を呼び出した場にて、正親が閃光手榴弾を投げた瞬間に警察が突入。弥一らを逮捕し、早瀬と冬橋は合六を捕らえて脱出路から逃げた。
実は弥一と正親の妻・葉月（小橋めぐみ）は不倫関係にあり、12年前のひき逃げ事故も運転していたのは弥一だったが、葉月が罪をかぶり、その結果正親の出世の道は絶たれていた。正親は長年復讐の機会を窺っていた。
また、前回のラストシーンで、冬橋が早瀬を逃がそうとする瞬間を止めに来たのが菊池とともに現れた冬橋のバディ・霧矢（Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架）。音だけが流れた2発の銃声の真相に様々な考察が視聴者から寄せられていたが、霧矢が菊池の部下2人を撃った音だった。
「霧矢、合六さんとやり合うぞ」という冬橋に嬉しそうに「その言葉、ずっと待ってました！」と頷いた霧矢。合六に対して裏切った形となった正親と霧矢の活躍によって、早瀬夫婦は見事家族を取り戻すことができ、視聴者からは「信じてたよ！」「一瞬でも疑ってごめん」「この2人が味方で本当に良かった」「最高にスカッとする最終回だった」と感想が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
◆「リブート」最終話あらすじ
最終回では、絶体絶命のピンチに陥ったリブート夫婦だったが、合六の部下・冬橋（King ＆ Prince永瀬廉）の助けもありピンチを抜け出したのちに、裏切っていたはずの警察の監察官・真北正親（伊藤英明）の助けも得て、合六（北村有起哉）と弥一（市川團十郎）を見事捕えることができた。しかし、早瀬家の息子・拓海（矢崎滉）と母・良子（原田美枝子）、そして夏海が人質にとられ、さらに寺本（中川大輔）が警察内のスパイという衝撃の事実も判明した中で、早瀬が助けにきて、事件を解決。それから数年後の早瀬家の再会が大きな感動を呼んだ。
◆真北正親（伊藤英明）、二重スパイだった
最終回でハッピーエンドに導いたキーマンは2人。まず前回、早瀬夫婦を裏切ったと見えていた正親。実兄である弥一を“クジラ”とし、その不正を暴こうと早瀬に協力していた正親は、夏海が合六に捕らえれたシーンに登場し合六側だったと明かしたが、それこそがミスリードで、合六と弥一を欺いた二重スパイというのが真相だった。
早瀬が、合六の部下・菊池（塚地武雅）を捕らえ100億を引き渡すことを口実に合六と弥一を呼び出した場にて、正親が閃光手榴弾を投げた瞬間に警察が突入。弥一らを逮捕し、早瀬と冬橋は合六を捕らえて脱出路から逃げた。
実は弥一と正親の妻・葉月（小橋めぐみ）は不倫関係にあり、12年前のひき逃げ事故も運転していたのは弥一だったが、葉月が罪をかぶり、その結果正親の出世の道は絶たれていた。正親は長年復讐の機会を窺っていた。
◆霧矢（藤澤涼架）が活躍
また、前回のラストシーンで、冬橋が早瀬を逃がそうとする瞬間を止めに来たのが菊池とともに現れた冬橋のバディ・霧矢（Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架）。音だけが流れた2発の銃声の真相に様々な考察が視聴者から寄せられていたが、霧矢が菊池の部下2人を撃った音だった。
「霧矢、合六さんとやり合うぞ」という冬橋に嬉しそうに「その言葉、ずっと待ってました！」と頷いた霧矢。合六に対して裏切った形となった正親と霧矢の活躍によって、早瀬夫婦は見事家族を取り戻すことができ、視聴者からは「信じてたよ！」「一瞬でも疑ってごめん」「この2人が味方で本当に良かった」「最高にスカッとする最終回だった」と感想が寄せられている。（modelpress編集部）
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