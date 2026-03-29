おばあちゃんっ子なアフガンハウンドの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で42万回再生を突破し、「人間の子供と一緒ですね」「大好きなんだね」「うちの娘と同じw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おばあちゃんの家にきた大型犬→『帰るよ』と言っても聞かずに…本当の孫のような『尊いやり取り』】

おばあちゃんの家を訪れたら…

YouTubeチャンネル「ゆーりちゃんねる」の投稿主さんは、アフガンハウンドのユーリちゃんの可愛い姿を紹介しています。今回は、おばあちゃんの家を訪れた際の一幕について紹介しました。ユーリちゃんは、おばあちゃんのことが大好きなのだそうです。

たくさん遊んで、帰宅時間になったとき。ユーリちゃんは、リビングのマットにゴロンと転がったまま、動かなくなってしまいました。おばあちゃんが「帰ろう」と促しても、頑なに起き上がろうとしないユーリちゃん…。おばあちゃんの家の居心地がよくて、帰りたくなくなってしまったのです。

子どもみたいに駄々をこねる

ユーリちゃんが起き上がるよう、あの手この手でサポートするおばあちゃん。窓辺に座ってリードを引いてみても、ユーリちゃんは知らんぷりをしていたといいます。おじいちゃんもやってきましたが、解決には至らず…。

とうとう、目をつむって寝たふりを始めたユーリちゃん。おばあちゃんに言われた「泊まるか？」という言葉を、鵜呑みにしているのかも…？「ばあばんち泊まる！」と駄々をこねる子どものような姿に、思わずほのぼの。

微笑ましいやりとりにホッコリ

ユーリちゃんの強い意思に負けて、投稿主さんが半ば強制的に連れ出すことになりました。「絶対ヤダ！」と仰向けでゴロゴロするユーリちゃんを捕まえて、なんとか立ち上がらせることに成功した投稿主さん。その瞬間を見逃さず、すぐに背中を押したといいます。

無理矢理起こされたユーリちゃんは、慌てた様子で窓辺まで行き、やっと帰る気になったとか。とはいえ、窓から外を見つめる表情は、どこか不満気…。おばあちゃんへの愛が強すぎるあまり、ついつい子どもみたいに帰宅拒否してしまうユーリちゃんなのでした♡

この投稿には「おばあちゃんとずっと一緒にいたいもんね」「おばあちゃんも実は帰ってほしくなさそう(笑)」「おばあちゃんもワンコもずっと元気でいてね～！」などの温かなコメントが寄せられています。

ユーリちゃんとご家族の微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「ゆーりちゃんねる」の他の投稿からチェックできます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ゆーりちゃんねる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。