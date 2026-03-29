はたらく車がアイスクリームケーキにのった「トミカ アイスクリームケーキ」販売開始、キャンペーントミカ1台が付いてくる!【サーティワンアイスクリーム】

B‐Rサーティワンアイスクリームは、2026年4月1日から、手のひらサイズのミニカー「トミカ」(発売元:タカラトミー)との初コラボレーション商品「トミカ アイスクリームケーキ」(税込4,300円)を発売する。キャンペーントミカ「サーティワン アイスクリーム ポッピングシャワー」トラックが1台付属する。

【すべての画像を見る】「ポッピングシャワー」を乗せたトラックのキャンペーントミカが付いてくる!はたらく車をデザインしたフィルムやサーティワンタウンの様子をイメージした台紙も

◆トミカ アイスクリームケーキ

価格:税込4,300円

サイズ:5号サイズ/直径約15.5cm×高さ約5cm

はたらく車が大集合した特別なトミカ アイスクリームケーキが新登場する。ポッピングシャワーとチョップドチョコレートのアイスケーキの上に、消防車、救急車、パトロールカーのチョコレートをトッピングした。

自由に飾れるホイールローダや信号機、標識、人のピックもついており、トミカで遊ぶときのワクワクがケーキでも楽しめる。消防車やパトロールカー、工事車両が並んだデザインのフィルムや、にぎやかなサーティワンタウンの様子をイメージした台紙もセットになっている。

【キャンペーントミカが1台付いてくる】

また、「トミカ アイスクリームケーキ」には、サーティワンの大人気フレーバー「ポッピングシャワー」を乗せたトラック付き。付属の車体用シールとカラフルなフレーバーシールを貼ると、自分だけのオリジナルトラックが完成する。トミカらしいパッケージで、プレゼントにもおすすめだという。

トラック 本体サイズ(カップ含む):L78.5mm×W38mm×H44mm