フジテレビの新情報番組「SUNDAYブレイク.」（日曜前7・00、初回のみ前7・30）が29日、初回が放送された。

「月曜につながる」をテーマにしたニュース情報番組で、MCには俳優の谷原章介（53）が就任。「オズワルド」伊藤俊介（36）がスペシャルキャスターを務める。進行は同局の鈴木唯アナウンサー（32）が務める。

番組終盤、鈴木アナが「先ほど小泉防衛大臣のニュースをお伝えした際、『日米同盟』とお伝えするところ、誤ったスーパーが出てしまいました。失礼いたしました」と謝罪。谷原も「失礼いたしました」と頭を下げた。

番組では小泉進次郎防衛大臣が硫黄島を視察し、日米合同の慰霊式に参加した様子を放送していた。小泉大臣の「日米同盟」というスピーチでスーパーでは「日本同盟」となっていた。

放送初回から謝罪する事態となった。

同枠は22日まで政治討論番組「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）を放送。前番組のトーク番組「ボクらの時代」（日曜前7・00）もこの日終了し、両番組の2時間枠で新たな情報として放送される。