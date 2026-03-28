お笑いタレント・明石家さんまが２８日深夜放送のＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。タレントの女性との結婚を発表したお笑い芸人・もう中学生を祝福した。

さんまは「今週、いろいろあるけど、俺はもう中（もう中学生）が結婚したのが」と切り出すと、「もう中、俺、まさか結婚すると思わへんかったからやな、勝手にな。どっかにしてほしくなかったっていうのがあってな、俺にはな。でもまあ、もう中ももう４０いくつやから。ほんであいつ、カッコええしな。芸風がああいう風な芸風やから」と、なぜかやや残念そうな口ぶり。

続いて「『結婚しないでほしいな』と（思っていた）。ずっと芸人として、なんか一生な。だから、笑い飯がＭ−１取った時みたいな。『ああ、取らないでほしい…』と思ってた、自分の勝手な思い込みな。『もう中、結婚するか…』っていう感じで。今度会うたら、お祝いせなあかんねんけどな」と複雑な心境を明かした。

さらにさんまは「女優さんやな、相手な。家でどんなの？ あいつ普段、あんまり変わらへんからね。舞台のもう中と」と、もう中学生が家庭を持つことが想像できない様子だ。

村上ショージが「ずっと段ボール持って歩いてるし」と笑うと、さんまは「飲みに行く時は、公園の草むらに隠すんです。代々木公園のところにだいたい、草むらに隠して、みんなと飲みに行って。それで、帰ってきたらあったらあったで引きずって帰らなあかんねんな（笑い）。たまには盗まれることもあるらしい。店に入れてもらえないんですよ、あれだけの段ボール持ってると」と爐發γ罐肇螢咼↓瓩鯣簣していた。

もう中学生は２５日、日テレ系「有吉の壁」生放送ＳＰの中で、結婚したことを電撃発表。その後、タレント・恵理がお相手であることを自身のＳＮＳで公表した。