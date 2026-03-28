『アニメジャパン』開催地変更！大阪で初開催へ 東京で13年間→来年3月にインテックス大阪で開催
世界最大級のアニメイベント『AnimeJapan』（アニメジャパン）が東京から開催地を変更し、2027年と2028年は大阪で開催されることが発表された。これまで初開催から13年間、東京で開催されていたが、来年はインテックス大阪で3月27日〜30日に開催される。
【動画】大阪で初開催へ！公開された『アニメジャパン2027』予告映像
『AnimeJapan』は、100の国と地域から15万人以上が来場する、世界最大級のアニメの祭典で、2014年の初開催から今年で13回目。『AnimeJapan 2026』では、総出展社数は200社以上、約300作品の展開や、総計300人以上が出演するステージなど、「アニメのすべてが、ここにある。」をテーマに開催された。
アニメ関連企業による出展ブースや人気作品のステージを楽しむことができるパブリックデイや、商談・ビジネスを目的としたビジネスデイが開催され、国内および国外のビジネス来場者、一般来場者へアニメーションの魅力を世界へと発信している。
開催地の変更について、アニメジャパンの実行委員会は「14回目の開催となる『AnimeJapan 2027』と『AnimeJapan 2028』は、日本中そして世界中のより多くの方にアニメの魅力を届けるため、2025年の大阪・関西万博では、世界中から多くの人が集まり、古くから海外交易の窓口として栄えた、「大阪」で開催いたします」と説明。
「これまでAnimeJapanにお越しいただいたみなさまには、さらに進化した「AnimeJapan」を、そして西日本にお住まいのみなさまには、「世界最大級のアニメの祭典」として“驚き”と“発見”をお届けすべく、実行委員会一同、準備をすすめてまいります。「アニメのすべてが、ここにある。」を掲げ、世界中のアニメファンをはじめ、出展社や作品関係者の皆様とともに、「大阪」という新たなステージでアニメの魅力を発信してまいります」と伝えた。
【動画】大阪で初開催へ！公開された『アニメジャパン2027』予告映像
『AnimeJapan』は、100の国と地域から15万人以上が来場する、世界最大級のアニメの祭典で、2014年の初開催から今年で13回目。『AnimeJapan 2026』では、総出展社数は200社以上、約300作品の展開や、総計300人以上が出演するステージなど、「アニメのすべてが、ここにある。」をテーマに開催された。
開催地の変更について、アニメジャパンの実行委員会は「14回目の開催となる『AnimeJapan 2027』と『AnimeJapan 2028』は、日本中そして世界中のより多くの方にアニメの魅力を届けるため、2025年の大阪・関西万博では、世界中から多くの人が集まり、古くから海外交易の窓口として栄えた、「大阪」で開催いたします」と説明。
「これまでAnimeJapanにお越しいただいたみなさまには、さらに進化した「AnimeJapan」を、そして西日本にお住まいのみなさまには、「世界最大級のアニメの祭典」として“驚き”と“発見”をお届けすべく、実行委員会一同、準備をすすめてまいります。「アニメのすべてが、ここにある。」を掲げ、世界中のアニメファンをはじめ、出展社や作品関係者の皆様とともに、「大阪」という新たなステージでアニメの魅力を発信してまいります」と伝えた。
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