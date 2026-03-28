NHK大阪放送局、今春からアナウンサー6人加入 二宮直輝アナは3年ぶり『ほっと関西』担当に【一覧・コメント・担当番組】
NHK大阪放送局に今春から6人のアナウンサーが加入する。
【写真全員分】新たに大阪放送局に加入したアナウンサー
二宮直輝アナは東京・アナウンス室から異動。『ほっと関西（月〜水）』などを担当する。島田莉生アナは鹿児島放送局から異動。『おはよう関西』を担当する。松廣香織アナは大阪・吹田出身で福島放送局から異動。『おはよう関西』などを担当する。
堀井優太アナは宮崎放送局から異動。『歴史探偵』を担当する。宮崎浩輔（※崎＝たつさき）アナは大阪・東大阪出身で金沢放送局から異動。『関西ラジオワイド』を担当する。そして、田中崇裕アナは大津放送局から異動。ニュース 気象情報 などを担当する。
【担当番組・コメント】
■二宮直輝アナ
担当番組：『ほっと関西（月〜水）』『列島ニュース』
＜コメント＞
3年ぶりの『ほっと関西』。自分にとってもほっとできる大切な場所で、再び関西の皆さんにお目にかかれることを、心からうれしく思います。夕方のひととき、気持ちが少し軽く、前向きになれるような番組にしていきたいです。
地域の温度が伝わるニュースも、暮らしに役立つ情報も、丹念に実直に。関西の皆さんの生活にそっと寄り添えるよう務めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
■島田莉生アナ
担当番組：『おはよう関西』
＜コメント＞
初任地・山口、南国・鹿児島と赴任し、今回はじめての大阪、はじめての関西勤務です。うれしさと驚きでいっぱいです。幼少期、親の転勤で全国各地を回っていたのですが、関西圏は初上陸。冒険を楽しみつつ、生活者としての視点も養いながら充実した大阪生活にしたいです。
担当する『おはよう関西』では、視聴者のみなさんが良い1日のスタートを切れるよう、誠実に精一杯頑張ります。温かい目で見守っていただけるとうれしいです！
■松廣香織アナ
担当番組：『おはよう関西』『歴史探偵』
＜コメント＞
初めまして！東北から、地元大阪に戻ってきました松廣香織です。学生以来の関西。とっても楽しみにしています。
視聴者のみなさんに明るく楽しい朝をお届けできるよう、精一杯務めます。
地元でも、正直知らないことがいっぱいです。食い倒れの町、エネルギッシュで、おもしろい人々…想像しただけでわくわくします。
これからみなさんの町にもたくさんお邪魔します！どうぞよろしくお願いします！
■堀井優太アナ
担当番組：『歴史探偵』
＜コメント＞
関西の地に住むのは初めてですが、今まで何度も訪れてきた思い出の場所です。
中でも印象深いのが、大河ドラマ『光る君へ』に熱中し、ゆかりの地をめぐったこと。暑い夏、汗を流しながら平安貴族になりきり、烏帽子を被って写真撮影をした思い出があります。
『歴史探偵』では、烏帽子から探偵帽子にチェンジし（？）、あらゆる時代にひたむきに真剣に、そして楽しく調査に励みます。
皆さん、よろしくお願いいたします！
■宮崎浩輔アナ
担当番組：『関西ラジオワイド』
＜コメント＞
関西での勤務は10 年ぶりです。前回は奈良局、生まれ育ったのは東大阪。アナウンサーとしてのスタートは和歌山局でした。北陸・石川県での勤務が長く、2年前の能登半島地震では主にラジオのライフライン放送のキャスターを担いました。
NHK AMとして生まれ変わるタイミングで、歴史ある番組を担当させていただく喜びとプレッシャーが交錯しています。夕方のひととき、『じっくり聞き』でも『ながら聞き』でも楽しめる番組を目指します！
■田中崇裕アナ
担当番組：ニュース 気象情報など
＜コメント＞
BK 勤務は14 年ぶり2回目、さらには『馬場町角』の古色蒼然としたBK を知る世代でもあります。特に春・夏の甲子園出張時、仕事の規模の大きさと居並ぶ大先輩に気圧されながら必死に取り組んだ記憶は鮮明で、今でもふとよみがえることがあります。
時は流れ、周りは大半が年下に…。力を合わせて、関西の皆さんに役立つコンテンツをお届けしてまいります。
【写真全員分】新たに大阪放送局に加入したアナウンサー
二宮直輝アナは東京・アナウンス室から異動。『ほっと関西（月〜水）』などを担当する。島田莉生アナは鹿児島放送局から異動。『おはよう関西』を担当する。松廣香織アナは大阪・吹田出身で福島放送局から異動。『おはよう関西』などを担当する。
堀井優太アナは宮崎放送局から異動。『歴史探偵』を担当する。宮崎浩輔（※崎＝たつさき）アナは大阪・東大阪出身で金沢放送局から異動。『関西ラジオワイド』を担当する。そして、田中崇裕アナは大津放送局から異動。ニュース 気象情報 などを担当する。
■二宮直輝アナ
担当番組：『ほっと関西（月〜水）』『列島ニュース』
＜コメント＞
3年ぶりの『ほっと関西』。自分にとってもほっとできる大切な場所で、再び関西の皆さんにお目にかかれることを、心からうれしく思います。夕方のひととき、気持ちが少し軽く、前向きになれるような番組にしていきたいです。
地域の温度が伝わるニュースも、暮らしに役立つ情報も、丹念に実直に。関西の皆さんの生活にそっと寄り添えるよう務めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
■島田莉生アナ
担当番組：『おはよう関西』
＜コメント＞
初任地・山口、南国・鹿児島と赴任し、今回はじめての大阪、はじめての関西勤務です。うれしさと驚きでいっぱいです。幼少期、親の転勤で全国各地を回っていたのですが、関西圏は初上陸。冒険を楽しみつつ、生活者としての視点も養いながら充実した大阪生活にしたいです。
担当する『おはよう関西』では、視聴者のみなさんが良い1日のスタートを切れるよう、誠実に精一杯頑張ります。温かい目で見守っていただけるとうれしいです！
■松廣香織アナ
担当番組：『おはよう関西』『歴史探偵』
＜コメント＞
初めまして！東北から、地元大阪に戻ってきました松廣香織です。学生以来の関西。とっても楽しみにしています。
視聴者のみなさんに明るく楽しい朝をお届けできるよう、精一杯務めます。
地元でも、正直知らないことがいっぱいです。食い倒れの町、エネルギッシュで、おもしろい人々…想像しただけでわくわくします。
これからみなさんの町にもたくさんお邪魔します！どうぞよろしくお願いします！
■堀井優太アナ
担当番組：『歴史探偵』
＜コメント＞
関西の地に住むのは初めてですが、今まで何度も訪れてきた思い出の場所です。
中でも印象深いのが、大河ドラマ『光る君へ』に熱中し、ゆかりの地をめぐったこと。暑い夏、汗を流しながら平安貴族になりきり、烏帽子を被って写真撮影をした思い出があります。
『歴史探偵』では、烏帽子から探偵帽子にチェンジし（？）、あらゆる時代にひたむきに真剣に、そして楽しく調査に励みます。
皆さん、よろしくお願いいたします！
■宮崎浩輔アナ
担当番組：『関西ラジオワイド』
＜コメント＞
関西での勤務は10 年ぶりです。前回は奈良局、生まれ育ったのは東大阪。アナウンサーとしてのスタートは和歌山局でした。北陸・石川県での勤務が長く、2年前の能登半島地震では主にラジオのライフライン放送のキャスターを担いました。
NHK AMとして生まれ変わるタイミングで、歴史ある番組を担当させていただく喜びとプレッシャーが交錯しています。夕方のひととき、『じっくり聞き』でも『ながら聞き』でも楽しめる番組を目指します！
■田中崇裕アナ
担当番組：ニュース 気象情報など
＜コメント＞
BK 勤務は14 年ぶり2回目、さらには『馬場町角』の古色蒼然としたBK を知る世代でもあります。特に春・夏の甲子園出張時、仕事の規模の大きさと居並ぶ大先輩に気圧されながら必死に取り組んだ記憶は鮮明で、今でもふとよみがえることがあります。
時は流れ、周りは大半が年下に…。力を合わせて、関西の皆さんに役立つコンテンツをお届けしてまいります。