ユニクロのエアリズム最新ライン♡春夏に嬉しい機能アップに注目

季節の変わり目や暑い季節に欠かせない、ユニクロの定番「エアリズム」が2026年も進化して登場♡「気持ちいい肌、ずっとつづけ。」をコンセプトに、より快適な着心地を追求したラインナップが揃います。汗やムレ、紫外線など、日常のさまざまな悩みに寄り添う機能性で、毎日のコーデをより心地よくサポートしてくれる注目シリーズです♪

シーン別に進化した機能性

エアリズムは、なめらかな肌触りと高い通気性を兼ね備えたインナー。

メンズは吸汗速乾性を重視し、汗をすばやく乾かして不快感を軽減。ウィメンズは吸湿・放湿性に優れ、重ね着でもムレにくく、しっとりとした着心地が特徴です。

男女それぞれのライフスタイルに合わせた設計で、どんなシーンでも快適に過ごせます。

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メンズ＆ウィメンズの注目アイテム

メンズでは「エアリズムクルーネックT」「エアリズムVネックT」が消臭機能をアップデート。汗の主成分であるアンモニアに対する消臭力が向上し、洗濯後もその効果が持続します(*1)。

長袖タイプやメッシュタイプなど、季節や用途に応じて選べるのも魅力です。

ウィメンズでは「エアリズムUVカットUネックT（長袖）」が新登場。インナーとして着ながら紫外線対策ができ、スポーツやアウトドアにもぴったり。

また「エアリズムUVカットレギンス」や再販された「エアリズムアセトリキャミソール」も、快適な着心地をサポートします。

(*1) 24SS エアリズムVネックT／クルーネックTと比較

キッズにも嬉しい新ラインナップ

キッズ向けには「エアリズムマイクロメッシュ」が登場。通気性と速乾性に優れた生地で、汗をかいてもさらっとした着心地をキープします。

さらに名前を書けるネームスペース付きで、通園や学校生活にも便利。子どもの毎日を快適にサポートする工夫が詰まっています。

毎日を快適にする新習慣♡

ユニクロのエアリズムは、日常のちょっとした不快感を軽減し、毎日をより心地よくしてくれる頼れる存在♡

季節やシーンに合わせて選べる豊富なラインナップで、自分にぴったりの一枚がきっと見つかります。

新しい季節のスタートに、快適さをアップデートするインナーを取り入れてみてはいかがでしょうか♪