チョコボ 】 受注期間：3月27日～5月6日 8月 発売予定 価格：6,500円

グッドスマイルカンパニーは、アクションフィギュア「ねんどろいど チョコボ」を8月に発売する。受注期間は5月6日まで。価格は6,500円。

本製品は、スクウェア・エニックスのRPG「FINAL FANTASY（ファイナルファンタジー）」シリーズに登場する「チョコボ」を、同社のデフォルメフィギュアシリーズ「ねんどろいど」で商品化したもの。

全高約10cmの手のひらサイズでチョコボを可愛らしく表現しており、表情パーツとして「いつもの目」「びっくり目」が用意されているほか、オプションパーツには「キック足」が付属している。

また「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」で購入すると、限定特典として「しょんぼり目」の表情パーツが付属する。

グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典「しょんぼり目」

仕様：塗装済み可動フィギュア スケール：ノンスケール サイズ：全高 約100mm

(C) SQUARE ENIX

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。