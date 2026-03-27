LINEマンガ原作『縁の手紙』アニメ映画が2026年秋に日本公開

電子コミックサービス「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン作品『縁の手紙』（作：HYEONA CHO）のアニメ映画が2026年秋に日本で公開される。

【写真】映画「縁の手紙」ティザービジュアル

『縁の手紙』は心に傷を負った主人公が、転校先で謎の手紙を発見したことをきっかけに、新しい友人と出会い成長していく物語。全10話ながら、叙情的な画風と色彩、個性的な演出が好評を博しているという。

本作を原作とした劇場作品「英題：Your Letter/原題：연의 편지」は、『君の名は。』『すずめの戸締まり』など新海誠監督作品を世に送り出してきたアニメーション制作会社コミックス・ウェーブ・フィルムが初となる海外劇場アニメーション作品の配給を手掛けた話題作。

映像化を担ったのは、YouTubeの短編アニメーションシリーズ「A Day Before Us」で累計1億5千万再生を記録した新進気鋭の監督キム・ヨンファン。すでに映画が公開された韓国では公開直後に動員22万人を突破する大ヒットを記録した。

そんな話題作が日本に上陸。邦題を「縁の手紙」（読み方：えんのてがみ）とし、2026年秋に新宿バルト９ほかにて全国公開予定。映画の公開に先立ち、ティザービジュアルと日本版特報が発表されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）