あだち充『葬送のフリーレン』イラスト描きネット衝撃 エルフ耳強調で「うまく特徴を押さえてる」
漫画『葬送のフリーレン』の公式Xにて、漫画『MIX』作者・あだち充氏からの応援イラストが公開された。“あだち充感がない”フリーレンが描かれており、ネット上で話題になっている。
【画像】エルフ耳を強調！あだち充が描いた『葬送のフリーレン』イラスト
フリーレンのエルフ耳が強調された一枚にネット上では「いいですか？あだち先生が女性キャラの耳を描くのって、ただでさえ珍しいのに、エルフ耳ですよ？」「あだち充先生が絵柄寄せるのは、貴重というか国宝の領域」「あだち充先生はあだち流じゃない絵もこんなに精密に描けるのに、あえてあだち流で30年以上描き続けていることに尊敬しかない」「相変わらず他の方の絵を真似る時だけ本気を出す先生だ...敬意があるんやろね」「流石大御所。うまく特徴を押さえてる」など驚きの声があがっている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
【画像】エルフ耳を強調！あだち充が描いた『葬送のフリーレン』イラスト
フリーレンのエルフ耳が強調された一枚にネット上では「いいですか？あだち先生が女性キャラの耳を描くのって、ただでさえ珍しいのに、エルフ耳ですよ？」「あだち充先生が絵柄寄せるのは、貴重というか国宝の領域」「あだち充先生はあだち流じゃない絵もこんなに精密に描けるのに、あえてあだち流で30年以上描き続けていることに尊敬しかない」「相変わらず他の方の絵を真似る時だけ本気を出す先生だ...敬意があるんやろね」「流石大御所。うまく特徴を押さえてる」など驚きの声があがっている。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
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