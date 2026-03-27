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男性用日傘ZENSHADE（ゼンシェード）って知ってますか？

年々暑くなる夏、日傘はもはや必須アイテム。日向と日陰では感じる負担がまったく違います。使う人が増えている日傘ですが、男性にはいまいち普及していません。

そこに焦点を当てたのがZENSHADE。日差しをブロックするのはもちろんですが、「男性が日傘を持つことが自然になる」ための社会提案もミッションの1つです。

ZENSHADEの特徴は、傘にしては珍しい四角くて小さくて平べったいフォルム。男性が使うことを意識して、一般的な日傘から削ぎ落とせるところは落とし、機能にフォーカスしたデザインになっています。倉敷の染色生地を使った日本的でシックな色味も素敵。

このデザイン、ギズモード編集部では「デス・ストランディングとかに出てきそう…」とザワついています。

が、もちろん女性も使っていいわけで、男女問わず人の多い場所では、このフォルムは重宝されそうです。都市生活者向けの日傘、ですね。

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ブラック、インディゴ、インディゴ小紋の3色展開。価格は1万9800円。公式ストアから購入できます。

Source: PR Times, HORIZON