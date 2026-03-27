「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で痛烈な右前打を放った。開幕戦の安打は４年連続だ。

右腕・ギャレンとの対戦。初球のインサイドを懸命によけるとスタンドがざわついた。２球目のインサイドも見送ったがストライクをコールされた。カウント１−１からの３球目、内角直球に詰まってしまいファウル。思わず左手がしびれたようなしぐさを見せた。

追い込まれてからの４球目の高めは見極めて平行カウントに。５球目、初めて投じてきた決め球・ナックルカーブをしっかり捉えると、打球は強烈な勢いで右前に弾んだ。打球速度は１７９キロで単打では異例のスピードだ。

試合前セレモニーではファンから大歓声を浴びた大谷。ベンチではグラブを手にマジック・ジョンソン共同オーナーと言葉をかわす場面もあった。その後、始球式では異例の捕手役を務め、ジョンソン共同オーナーのワンバウンド投球を鮮やかにキャッチし、笑顔でハグをかわした。ベンチに一度戻ると、すぐにセカンドアップを始め打席にそなえた。