千葉ロッテ、ホームランポールに『トッポ』の広告 直撃弾→『トッポ』1000個贈呈
千葉ロッテマリーンズは26日、昨シーズンに続き、2026シーズンも本拠地の千葉・ZOZOマリンスタジアムのレフト・ライトホームランポールに株式会社ロッテのチョコレート菓子『トッポ』の広告を掲出することを発表した。
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トッポは最後までチョコがたっぷり詰まったスティック菓子。その形状に親和性のあるホームランポール上部に、トッポのキャラクター「ノッポトッポちゃん」が描かれた広告を掲出する。広告面にはトッポのイメージカラーである黄色を採用し、視認性を損なわないデザイン。なお、風への耐久性を考慮し、メッシュ状の幕を使用している。
本広告に当たってホームランとなった場合は、マリーンズ、ビジターチーム問わず、ホームランを記録した選手にトッポ1000個が贈呈される。なお、2024シーズンに本広告直撃のホームランを放ったのは、3月9日の福岡ソフトバンクホークスとのオープン戦でレフトポール直撃の本塁打を記録した中村奨吾内野手と、同年8月12日のオリックス・バファローズ戦で同じくレフトポール直撃の本塁打を記録したオリックス・大里昂生内野手の2人。また、2025シーズンはオープン戦、レギュラーシーズンともにポール直撃のホームランはなく、2026シーズンにおいてもオープン戦では記録していない。
■ネフタリ・ソト内野手コメント
当てたらトッポ1000個!?すごいね！自分は甘いものの中でもチョコレートが一番好きなので、とても魅力的だよ。まだトッポポールに直撃するホームランは打ったことがないので、ぜひ今シーズンは狙って、トッポ1000個をもらいたいね
■ホームランポール広告掲出についての詳細＞
企業名：株式会社ロッテ
商品名：トッポ
掲出場所：ZOZOマリンスタジアム レフト・ライトホームランポール
掲出サイズ：縦 6メートル× 横0.57メートル
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トッポは最後までチョコがたっぷり詰まったスティック菓子。その形状に親和性のあるホームランポール上部に、トッポのキャラクター「ノッポトッポちゃん」が描かれた広告を掲出する。広告面にはトッポのイメージカラーである黄色を採用し、視認性を損なわないデザイン。なお、風への耐久性を考慮し、メッシュ状の幕を使用している。
■ネフタリ・ソト内野手コメント
当てたらトッポ1000個!?すごいね！自分は甘いものの中でもチョコレートが一番好きなので、とても魅力的だよ。まだトッポポールに直撃するホームランは打ったことがないので、ぜひ今シーズンは狙って、トッポ1000個をもらいたいね
■ホームランポール広告掲出についての詳細＞
企業名：株式会社ロッテ
商品名：トッポ
掲出場所：ZOZOマリンスタジアム レフト・ライトホームランポール
掲出サイズ：縦 6メートル× 横0.57メートル