Samsung、新ミッドレンジスマホ「Galaxy A57 5G」と「Galaxy A37 5G」を発表！A57はWi-Fi 6EやIP68に対応で日本でも発売見込み
|新たなミッドレンジスマホ「Galaxy A57 5G」と「Galaxy A37 5G」が登場！
Samsung Electronics（以下、Samsung）は25日（現地時間）、同社が展開する「Galaxy」ブランドにおけるエントリー向けやミッドレンジ向けスマートフォン（スマホ）の新製品として「Galaxy A57 5G（型番：SM-A576*）」および「Galaxy A37 5G（型番：SM-A376*）」を発表しています。両機種ともにインドやマレーシアなどの一部の1次販売国・地域では2026年4月10日（金）に発売され、その後、グローバル市場にて展開されます。
価格はインドではGalaxy A57 5Gの8GB RAM＋256GBストレージモデルが56,999ルピー（約97,000円）、12GB RAM＋256GBストレージモデルが62,499ルピー（約106,000円）、Galaxy A37 5Gの8GB RAM＋128GBストレージモデルがが41,999ルピー（約71,000円）、8GB RAM＋256GBストレージモデルが47,499ルピー（約81,000円）、12GB RAM＋256GBストレージモデルが52,999ルピー（約90,000円）などとなっています。
なお、すでに紹介しているようにGalaxy A57 5Gについては日本市場向け製品がBluetooth SIGやアメリカ合衆国の連邦通信委員会（FCC）などによる認証を取得しており、オープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「Galaxy A57 5G（型番：SM-A576Q）」のほか、NTTドコモ向け「Galaxy A57 5G SC-54G」およびKDDI・沖縄セルラー電話向け「Galaxy A57 5G（型番：SCG39）」、ソフトバンク向け「Galaxy A57 5G（型番：SM-A576Z）」、楽天モバイル向け「Galaxy A57 5G（型番：SM-A576C）」が発売される見込みとなっています。
Galaxy A57 5GおよびGalaxy A37 5GはSamsungが展開するGalaxyブランドにおけるミッドレンジモデル「Galaxy A」シリーズのど真ん中製品となる「Galaxy A5*」と「Galaxy A3*」の最新機種で、Galaxy A5*シリーズは日本でも2024年5月にNTTドコモやau・UQ obileから発売された「Galaxy A55 5G」が発売されて以来の2年ぶりとなる見込みで、10万円を超えるフラッグシップスマホは高すぎるものの、価格も性能も妥協したくない人などに向けた製品として販売されると見られています。
新製品となるGalaxy A57 5GとGalaxy A37 5Gは強化されたAwesome Intelligenceを含むSamsungの最新のモバイルイノベーションを世界中のより多くの人に提供するために開発され、より多くの人に最新のAI機能を使ってもらい、日常のタスクを簡素化する直感的なAIの力をより多くの人が活用できるようにするというSamsungの取り組みを反映しているとのこと。
Galaxy A57 5Gのカラーバリエーション
Galaxy A37 5Gのカラーバリエーション
合わせてAI機能を最大限に活用できるようにGalaxy A57 5GとGalaxy A37 5Gではパフォーマンスやカメラ、ディスプレイのアップグレードに加え、耐久性とセキュリティー機能の向上によって人々が毎日頼りにしている体験を強化し、最大6世代のOSアップグレードと最大6年間のセキュリティーアップデートのサポートによって長く使えるように設計されており、例えば、これまでのGalaxy A5*シリーズやGalaxy A3*シリーズは防水・防塵がIP67準拠でしたが、両機種は新たにIP68をサポートしています。
またよりスリムで洗練されたデザインとアップグレードされたAI搭載機能により、これまでで最もパワフルなGalaxy Aシリーズとなってるほか、スリムな形状にもかかわらず、5000mAhバッテリーを搭載して最大2日間の使用をサポートし、最大45Wの急速充電「Super Fast Charging 2.0」に対応しており、約30分で最大60％まで充電できるため、外出前に素早く充電できます。
さらにスリムなベゼルとVision Boosterを搭載したより明るい有機ELディスプレイによって屋内でも屋外でも没入感のあるクリアな視聴体験を実現し、パネルはGalaxy A57 5GではSuper AMOLED+、Galaxy A37 5GではSuper AMOLEDとなっています。加えて両機種ともにチップセット（SoC）の性能が向上しているほか、Galaxy A57 5Gでは13％大きくなったベイパーチャンバーによって冷却性能も増しており、長時間のゲームや録画でもパフォーマンスを維持するようになっているということです。
カメラもアップグレードされたハードウェアと改良されたイメージシグナルプロセッサ（ISP）によってより明るく鮮明な映像を実現し、約5000万画素CMOSのメインカメラを筆頭とする多用途なトリプルカメラシステムを搭載しており、手動調整を必要とせずに幅広い照明条件下でシャープで詳細な画像を提供します。また光量が減ると、改良されたナイトグラフィーによってシームレスに適応して低照度条件下でも鮮明でリアルな写真やビデオを撮影します。
＜Galaxy A57 5G＞
⚪︎リアカメラ
・約5000万画素CMOS（1／1.56型、1画素1.0μm、PDAF、4in1）＋広角レンズ（F1.8、OIS）
・約1200万画素CMOS（1／3.06型、1画素1.12μm）＋超広角レンズ（F2.2、画角123°）
・約500万画素CMOS＋マクロレンズ（F2.4）
⚪︎フロントカメラ
・約1200万画素CMOS（1／3.2型、1画素1.12μm）＋広角レンズ（F2.2）
＜Galaxy A37 5G＞
⚪︎リアカメラ
・約5000万画素CMOS（1／1.56型、1画素1.0μm、PDAF、4in1）＋広角レンズ（F1.8、OIS）
・約800万画素CMOS（1／4.0型、1画素1.12μm）＋超広角レンズ（F2.2、画角123°）
・約500万画素CMOS＋マクロレンズ（F2.4）
⚪︎フロントカメラ
・約1200万画素CMOS（1／3.2型、1画素1.12μm）＋広角レンズ（F2.2）
Galaxy A57 5Gのリアカメラ
Galaxy A37 5Gのリアカメラ
さらにAIベースの被写体認識とシーン最適化の恩恵も受けており、ポートレートのバランス調整、自然な肌の色合いの維持、背景の分離の鮮明化を実現し、より広い視野が必要な場面では超広角カメラがグループ写真や風景写真でより多くのものを捉え、約500万画素CMOSのマクロカメラは細部まで鮮明に写し出してクリエイティブな柔軟性を高めます。
Galaxy A57 5Gはディテールをシャープにしてノイズを低減する強化された画像処理によってより鮮明で鮮やかな結果を実現し、写真撮影をさらに一歩進めるほか、厳しい光条件下でも豊かなコントラストとバランスの取れた色を提供してより速いシャッタースピードによって一瞬の出来事をより速く、より鮮明に捉えることができます。その他、加速度センサーおよびジャイロセンサー、地磁気センサー、光センサー、近接センサー、位置情報取得（A-GNSSなど）を搭載しています。
|機種
|Galaxy A57 5G
|Galaxy A37 5G
|型番
|SM-A576*
|SM-A376*
|サイズ
|161.5×76.8×6.9mm
|162.9×78.2×7.4mm
|質量
|179g
|196g
|本体色
|Awesome Navy
Awesome Gray
Awesome Icyblue
Awesome Lilac
|Awesome Lavender
Awesome Charcoal
Awesome Graygreen
Awesome White
|画面
|6.7インチSuper AMOLED+
FHD+（1080×2340ドット）
385ppi
120Hzリフレッシュレート
ピーク輝度1900nits
Gorilla Glass Victus+
|6.7インチSuper AMOLED
FHD+（1080×2340ドット）
385ppi
120Hzリフレッシュレート
ピーク輝度1900nits
Gorilla Glass Victus+
|SoC
|Exynos 1680
|Exynos 1480
|内蔵メモリー
|8GB、12GB
|6GB、8GB、12GB
|内蔵ストレージ
|128GB、256GB、512GB
|128GB、256GB
|外部ストレージ
|ー
|ー
|外部接続端子
|USB Type-C（USB 2.0）
|USB Type-C（USB 2.0）
|電池容量
|5000mAh
|5000mAh
|急速充電
|最大45W
|最大45W
|ワイヤレス充電
|ー
|ー
|無線LAN
|Wi-Fi 6E
|Wi-Fi 6
|Bluetooth
|Version 6.0
|Version 5.4
|NFC
|⚪︎
|⚪︎
|SIM
|nanoSIMカード（4FF）×2＋デュアルeSIM（デュアルSIM）
|生体認証
|指紋（画面内・光学式）／顔）
|指紋（画面内・光学式）／顔）
|防水・防塵
|⚪︎（IP68）
|⚪︎（IP68）
|セキュリティー
|Samsung Knox
|Samsung Knox
|OS
|Android 16／One UI 8.5
|Android 16／One UI 8.5
記事執筆：memn0ck
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