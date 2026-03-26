株で爆損の水谷隼、含み損のスクショにファン心配「なんでこんな買い方するんだろう」「持ってる金額がデカいな！」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が24日、自身のXを更新。株取引でケタ違いの含み損を抱えていることを報告すると、ネット上で驚きの声が出ている。
【画像】気になる！ケタ違いの金額…水谷隼の持ち株の含み損
定期的に株やFX取引について報告している水谷は、「いつ買うかじゃない、何を買うかだ…だからロング嫌なんだよ」と株の取引画面のスクショを投稿。スクショを見てみると銘柄は不明だが「マイナス387万円（-6.01％）」「プラス53万円（＋1.33％）」「マイナス124万円（−3.57％）」「マイナス63万円（−1.02％）」と表示されており、ケタ違いの含み損を抱えている。
FX取引は好調だったが、株は上手くいかない様子で、ネット上では「ピンポン玉より資産が跳ねてる」「こんなにお金あるのに、なんでこんな買い方するんだろうか 金メダリストのギャンブラー」「持ってる金額がデカいな！」「単に買いすぎなんじゃ」「この資金なら積立でいけば楽勝な気はするけど、そうはいかんのかな」などの声が出ている。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
【画像】気になる！ケタ違いの金額…水谷隼の持ち株の含み損
定期的に株やFX取引について報告している水谷は、「いつ買うかじゃない、何を買うかだ…だからロング嫌なんだよ」と株の取引画面のスクショを投稿。スクショを見てみると銘柄は不明だが「マイナス387万円（-6.01％）」「プラス53万円（＋1.33％）」「マイナス124万円（−3.57％）」「マイナス63万円（−1.02％）」と表示されており、ケタ違いの含み損を抱えている。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。