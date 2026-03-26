限定グッズほしい。シュウ ウエムラが銭湯をテーマにした特別ポップアップイベントを開催

シュウ ウエムラは3月27日〜4月2日、ポップアップイベント「shu sento」を開催します。

■&TEAM FUMA&JOが特別ボイスで番頭に

同イベントは、旗艦店“シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス”が「銭湯」をテーマにベースメイクの探求が楽しめる空間となる、特別ポップアップイベントとなっています。

番台エリアでは、グローバルグループの&TEAM FUMA&JOによる、特別ボイスでのお出迎えを展開。

来場者には、会場限定のスペシャルムービーのプレゼントします。

また、会場内の商品購入や指定のSNS投稿をした人を対象に、2WAYミニバッグなどの限定グッズやオリジナルドリンクのプレゼントも用意しています。

4月26日までの期間には、全国のシュウウエムラ店舗にて一定条件を満たすと店舗限定メッセージムービーやサンプルセットを進呈します。

■イベント概要

イベント名：shu uemura ポップアップイベント 「shu sento」

日時：2026年3月27日〜4月2日 11:00〜20:00

入場：無料／予約優先

予約：2026年3月19日〜

（フォルサ）