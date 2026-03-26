3月26日・27日の2夜連続で放送される特集ドラマ『片想い』（NHK総合）は、日本を代表する脚本家・岡田惠和がオリジナルで描き出す、究極の“片想い”ラブストーリーだ。舞台は、緑豊かな岩手県・盛岡市。南部鉄器の店で母と暮らす優衣と、隣の豆腐屋で育ち、東京の小さなデザイン会社で働くケンケン（健二）。幼なじみの二人が織りなす、不器用で愛おしい日々が描かれる。

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今回、ヒロインの優衣を演じる芦田愛菜にインタビュー。岡田脚本の魅力や、ケンケンを演じる岡山天音との共演エピソード、そして本作に込められた「片想い」という言葉の本当の意味について、たっぷりと語ってもらった。

●ギリギリのラインを攻めた純粋なヒロイン

――事前に台本を拝読したのですが、読んでいるだけでニンマリして、ホワホワした気持ちになりました。

芦田愛菜（以下、芦田）：脚本を読ませていただいたときから、本当に、私が演じる優衣がかわいくて、愛おしかったです。登場人物たちは全員がすごく温かくて、優しいドラマになるんだろうなと思いました。その平和で穏やかな世界観にずっと浸っていたいような、そんなドラマだなと感じて、早く演じたい気持ちでうずうずしていました。

――優衣のように真っ直ぐなキャラクターを演じるのは難しかったですか？

芦田：普段の役であれば、「行動とセリフが違う部分をどう表現するか」をすごく考えるのですが、優衣に関しては本当に純粋で、「考えていること＝表情＝セリフ」という感じの女の子なんです。今回は「優衣が思っていることが全部顔に出ちゃう」という役柄だったので、むしろ「心の内がバレちゃいけないけど、どこまでギリギリ、お豆腐やケンケンへの思いを表現できるか」というラインを攻めるような感覚でした。とにかく真っ直ぐ、その感情のままにお芝居をしていくのは、とても楽しかったですし、私自身も優衣を通して幸せな気持ちになれました。

――優衣がずっと想いを寄せる年上の幼なじみ・ケンケンを演じた岡山天音さんの第一印象は？

芦田：岡山さんには少しミステリアスなイメージがあったので、最初は「どんな方なんだろう？」と全く想像がつかないまま現場に入りました。最初ご一緒したシーンは豆腐屋さんだったのですが、幼なじみ役として距離感を測るためにもコミュニケーションを取りたいと思いつつ、どう話しかけたらいいか分からなくて。でも、岡山さんの方からたくさん話しかけてきてくださって、すごく安心したのを覚えています。本当に聞き上手な方で、気がつけば私ばかり話していたぐらいで（笑）。優衣がいっぱい喋ってケンケンが優しく聞いてくれるという関係性が、現場でも自然にできあがっていました。

――実際に芝居をしてみて、役者として刺激を受けた部分は？

芦田：岡山さんは、お芝居に対してすごく真摯な方で、「ケンケンってどういう役なんだろう」「優衣とどういう関係を築いてきたんだろう」と深く考えていらっしゃいました。撮影が始まって2日目くらいに、お好み焼き屋さんでの長い回想シーンの撮影があったんです。「この距離感をうまく表現できるかな」と不安だったのですが、そこで岡山さんがど直球にボールを投げてくださる感じがして。家で考えていても出てこないような自分のセリフの言い回しや感情が、自然と引き出されました。こちらが頭で考えるというより、本当にストーンとお芝居のボールを落とし込んでくださる感覚があって、何かしようと全く考えずに、自然に優衣になれた気がします。

●「ただ思い続けること」の肯定

――過酷な真夏でのロケだったそうですね。盛岡での撮影や、ケンケンの実家である「菅原豆富店」でのシーンはいかがでしたか？

芦田：お豆腐を作るシーンは、大豆を蒸すところから始まるので、蒸気がすごくて。真夏だったこともあり、とても暑くて大変でした。でも、一つの円卓を囲んでみんなで朝ご飯を食べるシーンは、カメラが回っていない時もずっと現場でおしゃべりをしていて。家族のような温かさがあり、すごく楽しかったです。

――盛岡という土地の空気感から、インスピレーションを受けることもありましたか？

芦田：はい、すごくありました。盛岡は緑が豊かで、穏やかな空気が流れている場所でした。私自身、優衣には「恋を実らせたい」とか「タイムリミットが迫っている」といった焦りは一切なくて、すごく穏やかな時間が流れている子なんだろうなと感じていて。また、お豆腐を作る過程も、シンプルに見えて実は人の手で愛を込めて、とても丁寧に作られていくんです。クランクイン当日は、お豆腐を最初から作っていく過程を優衣がキラキラした目で見つめるシーンから始まったのですが、その過程が本当に優しくて美しくて。そういう穏やかな気候や、丁寧に手をかける手作業の美しさが、そのまま「好きな人を真っ直ぐに想う優衣」という人物像に繋がっていった気がします。

――最後に、このドラマのテーマでもある「片想い」を現在進行形でしている方々へ、メッセージをお願いします。

芦田：（津田温子）監督もおっしゃっていましたが、「恋愛に限らず、全部が“片想い”することから始まるんだ」という岡田さんのメッセージが、私自身もすごく素敵だなと感じています。どうしても私たちは、「結果に繋げなきゃ」と初心を忘れてしまいがちですよね。でも、そうじゃなくて、ただ思い続けること、自分の「好きだ」という気持ちの声をちゃんと自分で聞いてあげて、それを大事にするだけでも、すごく尊い感情なんだなって。このドラマは、そんなふうに自分を肯定してくれるような作品になっていると思います。ぜひ、人の目を気にせず好きなものに真っ直ぐな優衣を通して、皆さんに何かを感じていただければ嬉しいです。

（文＝石井達也）