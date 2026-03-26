プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子（31）が25日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。「東京人に対してちょっと許せない」ことを明かした。

この日は「東名阪の女が大激論SP“東京・名古屋・大阪” 最も魅力的な都市はどこだ！？」をテーマにトークを展開。

村上は「東京人に対してちょっと許せないというか、オヤモヤすることがあって」と切り出し「実家が名古屋の中でも中心の中区っていう。本当に都会の中に住んでいるんですけど。愛知県の中にいると、“名古屋の中区なんだよね”って言うと、“はは〜！”みたいな感じなんですよ」と続けた。

さらに「その感覚で生きていて、東京で言うと、“名古屋の時点で田舎だから”みたいなことを言われたことがあって…。そこから凄い傷ついて、言えなくなっちゃった。名古屋の中心ですって言うのが」と明かした。

だが、MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「でもやっぱり港区とかと比べたらちょっと違うんじゃないの？」と言うと「だから、そういうこと言うんですよ！」と苦笑していた。