¶»¸µÁ´³«¤Î¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤µ¤ó(C)Getty Images¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¤È¶Ã¤«¤»¤ë¶»¸µÁ´³«¤Î¹õ¤Î¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¡©Â¼¾å²ÂºÚ»Ò¤µ¤ó¤ÎÂçÃÀ¤Ê¹õ¥­¥ã¥ß»Ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯2014Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ä²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ