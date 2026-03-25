【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年3月30日〜4月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月30日〜4月5日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月23日〜3月29日｜総合運＆恋愛運TOP３
『動いていくことを意識しましょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
今手にしているものを守っていきたい思いが強くて、変化を拒んでしまいそうです。「停滞は後退」という言葉を度々に思い出すと良いでしょう。仕事や公の場ではトレンドなものを取り入れたりなどの、時代にも合わせていかないといけないことがあります。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
自分のイメージを下げる行動や損な行動を減らしていきます。じっと大人しくしている時もあるようです。方向性は見えているので迷いはあまりないでしょう。シングルの方は、諦め癖がある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が陰で真面目で一途な行動をとっていたと知れるかも知れません。
｜時期｜
4月2日 人生の繋がりが増える ／ 4月3日 環境を丸く収める
｜ラッキーアイテム｜
歯磨きセット
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞