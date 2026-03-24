「理解追いつかなくて2回見た」家族YouTuber、息子写真に「む…むすこ…？」「娘じゃなくて？」の声！
家族YouTuberの「森ケの日常」は3月23日、公式X（旧Twitter）を更新。息子の写真を公開したところ「む…むすこ…？」「娘じゃなくて？」といった声が寄せられています。
【写真】「む…むすこ…？」「娘じゃなくて？」
この投稿には「む…むすこ…？」「娘じゃなくて？」「リアル男の娘…」「情報量多い」「理解追いつかなくて2回見た」「乗り方ではない理由でバズってる」「森ケぶっ飛んでて好き」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「む…むすこ…？」「娘じゃなくて？」
「リアル男の娘…」「情報量多い」同アカウントは「普通の乗り方じゃ満足しなくなってきた息子」とつづり、1枚の写真を投稿。息子がサドルの上に立つような体勢で自転車に乗っている姿です。しかし、X上ではロングヘアにスカートのようなボトムスを履く息子のルックスの方が話題になっています。
「ヤンチャ感が醸し出ている息子」も公開20日の投稿でも、自転車に乗っている息子を公開。「ヤンチャ感が醸し出ている息子」とあるように、何かをくわえています。また、15日の投稿では末っ子の妹にキスをする息子の姿も公開しているので、気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)