現役医師であり、アイドルとしても活動している北村舞香さんが23日までにXを更新。豪快すぎる冷凍餃子の調理動画を披露し、話題となっています。



【動画】冷凍餃子で大惨事！

北村さんは、「これ載せたら診察して欲しくないってコメントくるんだけど」と添え、動画をアップ。「結婚できない女医のクッキング 餃子編」と題した動画内では、北村さんが冷凍餃子を調理している一部始終の様子が公開されています。



冷凍餃子を載せたフライパンの持ち手を両手で掴み、調理台に置いた丸皿を狙ってフライパンをひっくり返すという荒技を披露した北村さん。激しく焦げた餃子が飛び出し皿からはみ出てしまうという大惨事に、ネットではつっこむユーザーが相次ぎました。



SNSでは、「何でそうなるの…」「診察と料理は別物です！！」「餃子が勝手に飛び出した、みたいな表情してるのがほんと好き」「手技ダメそう」「大惨事w」「料理と診療は別であってほしい」「何科ですか？外科じゃなかったらいいや！」「皿をかぶせてひっくり返すといい」などのコメントがありました。



北村さんは、「医者とアイドルしてます 昨日は医者！今日はアイドル！年中無休のあなたの主治医です！」というコンセプトの元、医師とアイドルの二足のわらじで活動。所属していたアイドルグループ「NEOアラモード」が2025年に解散した後、2026年1月に新たな医療系アイドルグループを結成し、同時にソロデビューも果たしました。