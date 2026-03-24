元ロッテドラ1・大嶺祐太、指名に「なんで？」と困惑した過去を告白。ホークス一本の想いも“まさかの入団”を決意した恩師の言葉とは
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元千葉ロッテマリーンズの大嶺祐太氏が、YouTubeチャンネル『アオバラch ～野球密着ドキュメンタリー～』に登場。インタビュー第3話となる今回は、八重山商工のエースとして日本中を沸かせた春夏連続の甲子園出場、そして運命に翻弄されたドラフト会議からプロ入りに至るまでの、知られざる「心の揺れ動き」に迫る。
■ 春の悔恨と夏の重圧「甲子園に行ったら、野球を辞めるはずだった」
八重山商工のエースとして、一躍全国の注目を集めた大嶺氏。しかし、春と夏の甲子園では、マウンドで感じていた景色が全く異なっていたという。
「僕は春の甲子園で負けた、あの負け方がすごく悔しくて……」
センバツでの一戦。3-0とリードした場面でリリーフ登板したものの、2アウト満塁という極限のプレッシャーの中、自身のパスボールをきっかけに大量失点。7-6での痛恨の逆転負けを喫した。大嶺氏はこの試合を「野球人生の中で一番悔しかった」と振り返る。
「本当だったら甲子園に行って、野球を辞めるはずだったんです」
もし、あのセンバツで納得のいく結果を残せていたら、その後の野球人生はなかったかもしれないと示唆する。「もう一回、横浜高校と試合がしたい」。その強烈な悔しさと執念が、夏の甲子園へ向かう最大の原動力となった。
しかし、激戦を勝ち抜き戻ってきた夏の甲子園では、春とは違う種類のプレッシャーが彼を襲う。春の舞台で「自分のパフォーマンスが勝手に上がったような感覚」を味わっていたため、夏も同じように投げられると信じていた。だが、現実は違った。「空回りでしたね」。周囲からの爆発的な期待と注目が、知らず知らずのうちに18歳の右腕を苦しめる結果となっていたのだ。
■ 波乱のドラフト会議。千葉ロッテ入団を決意させた“一本の糸”
甲子園での熱狂を経て、運命のドラフト会議を迎える。当時、大嶺氏の心はすでに決まっていた。怪我でボールが投げられない苦しい時期にも、足繁く通い続けてくれたスカウトの存在があったからだ。
「もう、ソフトバンクホークス一本だと思っていました」
しかし、いざ蓋を開けてみると、1位指名で交渉権を獲得したのは千葉ロッテマリーンズだった。その瞬間の感情は、喜びとは程遠いものだった。
「まず『なんで？』って思いました。『あれ？ ホークスじゃなかったの？』っていう、変な心境でしたね」
戸惑いが大きく、当初は「入団を拒否するつもりでいた」と語るほど深く悩んだという。プロへの扉の前で立ち止まっていた彼を動かしたのは、八重山商工時代の恩師である監督からの言葉だった。
監督から「もういいんじゃないか」と静かに諭された瞬間、大嶺氏の中で張り詰めていたものがフッと解けた。「僕自身の、この糸も切れたんです」。その言葉が決定打となり、千葉ロッテへの入団を決意するに至った。
激動の高校時代からプロ入りへの道のり。この一連の出来事を通じて、「人間の良い部分も見えて、汚い部分も見えた」と大嶺氏は静かに語る。プロ入り前に味わった栄光と挫折、そして大人の思惑に翻弄された経験。そのすべてが糧となり、現在の野球指導や、次世代の子どもたちへ伝える真っ直ぐなメッセージへと繋がっている。
■ 春の悔恨と夏の重圧「甲子園に行ったら、野球を辞めるはずだった」
八重山商工のエースとして、一躍全国の注目を集めた大嶺氏。しかし、春と夏の甲子園では、マウンドで感じていた景色が全く異なっていたという。
「僕は春の甲子園で負けた、あの負け方がすごく悔しくて……」
センバツでの一戦。3-0とリードした場面でリリーフ登板したものの、2アウト満塁という極限のプレッシャーの中、自身のパスボールをきっかけに大量失点。7-6での痛恨の逆転負けを喫した。大嶺氏はこの試合を「野球人生の中で一番悔しかった」と振り返る。
「本当だったら甲子園に行って、野球を辞めるはずだったんです」
もし、あのセンバツで納得のいく結果を残せていたら、その後の野球人生はなかったかもしれないと示唆する。「もう一回、横浜高校と試合がしたい」。その強烈な悔しさと執念が、夏の甲子園へ向かう最大の原動力となった。
しかし、激戦を勝ち抜き戻ってきた夏の甲子園では、春とは違う種類のプレッシャーが彼を襲う。春の舞台で「自分のパフォーマンスが勝手に上がったような感覚」を味わっていたため、夏も同じように投げられると信じていた。だが、現実は違った。「空回りでしたね」。周囲からの爆発的な期待と注目が、知らず知らずのうちに18歳の右腕を苦しめる結果となっていたのだ。
■ 波乱のドラフト会議。千葉ロッテ入団を決意させた“一本の糸”
甲子園での熱狂を経て、運命のドラフト会議を迎える。当時、大嶺氏の心はすでに決まっていた。怪我でボールが投げられない苦しい時期にも、足繁く通い続けてくれたスカウトの存在があったからだ。
「もう、ソフトバンクホークス一本だと思っていました」
しかし、いざ蓋を開けてみると、1位指名で交渉権を獲得したのは千葉ロッテマリーンズだった。その瞬間の感情は、喜びとは程遠いものだった。
「まず『なんで？』って思いました。『あれ？ ホークスじゃなかったの？』っていう、変な心境でしたね」
戸惑いが大きく、当初は「入団を拒否するつもりでいた」と語るほど深く悩んだという。プロへの扉の前で立ち止まっていた彼を動かしたのは、八重山商工時代の恩師である監督からの言葉だった。
監督から「もういいんじゃないか」と静かに諭された瞬間、大嶺氏の中で張り詰めていたものがフッと解けた。「僕自身の、この糸も切れたんです」。その言葉が決定打となり、千葉ロッテへの入団を決意するに至った。
激動の高校時代からプロ入りへの道のり。この一連の出来事を通じて、「人間の良い部分も見えて、汚い部分も見えた」と大嶺氏は静かに語る。プロ入り前に味わった栄光と挫折、そして大人の思惑に翻弄された経験。そのすべてが糧となり、現在の野球指導や、次世代の子どもたちへ伝える真っ直ぐなメッセージへと繋がっている。
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チャンネル情報
【野球×密着ドキュメンタリー】全ての野球人を対象に野球人生を取材。指導者や元プロ、甲子園のスター、野球関連企業等に密着。子どもの進路選び、野球人の成功経験、挫折等を通してお子様の野球人生に活かして頂きたい。甲子園出場経験のある3人が運営し、経済的事情で野球を辞めないよう子ども達の挑戦応援プロジェクトも実施中。