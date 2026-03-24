Image:ankerjapan.com

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、3月26日（木）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする「お買い物マラソン」が開催中です。

本日2026年3月24日は、2月18日に発売開始し、着脱式のデュアルスピーカーで自由な位置に設置できるAnker（アンカー）の新作ホームプロジェクター「Soundcore Nebula P1」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【30,000円OFFクーポン 3/26まで】Anker Soundcore Nebula P1 (着脱式デュアルスピーカー搭載プロジェクター)【ホームシアター 家庭用 フルHD 650ANSIルーメン 立体音響 Netflix対応 天井投影 ジンバル 高画質 高輝度 低遅延 Bluetooth スピーカー Dolby Audio】 149,900円 （クーポン利用で30,000円オフ：3月26日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

Ankerの「Soundcore Nebula P1」が30,000円オフ。着脱式のデュアルスピーカーで臨場感アップ

Anker（アンカー）の画期的なホームプロジェクター「Soundcore Nebula P1」がクーポン利用で30,000円オフで登場しています。

着脱式のデュアルスピーカーを搭載。本体に収納されている2つのスピーカーを取り外し、自由な位置に設置できるのが特長です。

部屋のレイアウトに合わせて投影面の左右に配置すれば、クリアな音が部屋全体に広がります。

2つの着脱式スピーカーはコンパクトなサイズながら合計20Wのパワフルな出力とDolby Audio対応。立体音響の迫力あるサウンドが楽しめますよ。

高輝度＆高解像度でスポーツ観戦や映画も大迫力。おうち時間がもっと楽しくなる

650ANSIルーメンの高輝度は、薄暗い部屋や夜間のホームシアターにも最適。フルHD（1920×1080）の高解像度により、20インチから最大180インチの大画面でも細部まで鮮明でシャープな映像を投影可能です。

ノイズを自動で検知し、自然で滑らかな映像へ補正する独自エンジン「NebulaMaster」を搭載。鮮明なコントラストと正確な色彩を表現します。

スポーツ観戦やアクション映画など動きの速いコンテンツも映像のブレを抑えるフレーム補間技術「MEMC」も秀逸。臨場感あふれる映像で盛り上がること間違いなしです。

最大20時間も使えるロングバッテリーも魅力。内蔵ジンバル搭載で天井への投影もラクラク

約3時間でフル充電が完了。最大20時間も連続再生でき、映画や長時間のコンテンツ視聴でも充電を気にする心配もありません。

垂直方向に最大130度の角度調節ができる「内蔵ジンバル」もポイント。壁だけでなく天井への投影も簡単に行えるので寝ながらの視聴もOKです！

Google TVを内蔵しており、NetflixやPrime Videoといった配信サービスを横断して探せるのも嬉しいですね。

手軽に理想的なホームシアターを楽しみたい人にぴったりのアイテムです。

【30,000円OFFクーポン 3/26まで】Anker Soundcore Nebula P1 (着脱式デュアルスピーカー搭載プロジェクター)【ホームシアター 家庭用 フルHD 650ANSIルーメン 立体音響 Netflix対応 天井投影 ジンバル 高画質 高輝度 低遅延 Bluetooth スピーカー Dolby Audio】 149,900円 （クーポン利用で30,000円オフ：3月26日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

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