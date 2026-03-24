こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月24日は、組み立て簡単で日除け対策になるColeman（コールマン）の「スクリーンシェード」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Coleman(コールマン) テント ピクニック スクリーンシェード グレージュ ピクニック キャンプ テント サンシェード ビーチ 紫外線対策 通気性 簡単設営 持ち運び便利 運動会 プール 6,293円 （42%オフ） Amazonで見る PR PR

アウトドアシーンの日除け対策におすすめ。Colemanの「スクリーンシェード」が42%オフとお買い得

2本のポールで簡単に設営できる、Coleman（コールマン）の「スクリーンシェード」が42%オフと大特価で販売中です。

簡単な構造ながら、風にも強く、中の空間も広いのでゆったり過ごす事ができます。

クロスポール構造で風に強く、公園やビーチなどさまざまな場所で大活躍。お出かけがしやすくなるこれからの季節に重宝しますよ。

フルオープン＆フルクローズもOK。用途に応じて使い分けができて便利！

前後左右の4面ドアはシーンに応じてフルオープン・フルクローズが可能。ドアを開ければ開放感があり、涼しい空気が通るので通気性も抜群です。

前後のドアにはきめ細かなメッシュを装備。小さな虫の侵入を防ぎ、快適な時間を過ごせますよ。

フルクローズすれば、人混みの中でもプライバシーの確保が可能。昼寝や着替えも安心してできます。

3〜4人で使える広々サイズ。収納ケース付きで持ち運びもラクラク

収納ケース付きで持ち運びしやすいのもポイント。コンパクトながら、3〜4人で使える広々としたサイズ感が魅力です。

床面シートは水濡れに強いポリエチレン素材を採用。防水性が高く、雨にぬれても問題ありません。シェードも耐水性を備えているので安心。

砂袋やペグも付属しているので、届いた日にすぐ使えるのはありがたいですね。

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なお、上記の表示価格は2026年3月24日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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Source: Amazon.co.jp